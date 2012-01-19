浙江青年莲花或于下周重新投标萨博--消息

路透斯德哥尔摩1月18日电---知情人士周三表示,中国浙江青年莲花汽车下周可能向破产的瑞典汽车生产商萨博提出新收购要约.

青年莲花仍有意收购萨博,并已准备好发出要约.其中一名消息人士称,报价将达数十亿瑞典克朗.

另一名知情人士证实青年莲花可能将於下周再次投标.

消息人士均未表示青年莲花将如何绕过通用汽车(General Motors)(GM.N)的阻挠.青年莲花代表律师此前表示,公司将寻求开发非通用汽车控制的技术.

两名消息人士均表示,竞购存在风险,因为萨博资产接收方已经准备将萨博部分业务出售给技术开发公司思康(Semcon)SMC.ST.其中一名人士表示,对於一个有意继续生产汽车的买家而言,这家公司所剩无几.

"主要风险是,萨博和思康已与接收方就萨博汽车大部分资产达成协议,因此任何一方都不太可能完整收购萨博,"另一名消息人士说.

萨博资产接收方和思康均未对此置评.

消息人士说,另一个障碍是接收方尚未提供有关出售具体哪些资产的信息.

"不知道商标权是否出售...技术是否出售.未公布任何信息,"消息人士表示.

通用汽车此前表示,很难支持会有损通用在中国以及其它重要市场地位的萨博出售交易.

分析师表示,若没有通用汽车的技术许可和生产合约,萨博将无法维持现有形式.

萨博的凤凰平台对通用汽车技术的依赖性很低,该平台料将成为未来车型的基础.但买家将不得不砸重金完成该平台的开发.

任何买家若要使用萨博的名字,必需得到防务公司Saab ABSABBb.ST和卡车制造商Scania SCVb.ST的许可,这两家公司仍拥有萨博商标权.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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