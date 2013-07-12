中国财长对今年GDP目标表述引发市场猜想

* 中国财长称经济不会硬着陆，实现全年GDP增长7%目标问题不大

* 中国年初确定目标是7.5%，财长言论引发市场各种猜测

* 业界并不据此认为中国调降增长目标，指口误可能性更大

* 楼继伟讲话和李克强底限论结合，暗示领导层将容忍更低经济增速

作者 沈燕

路透北京7月12日 - 中国今年的经济增长目标是否已从年初设定的7.5%调降至7%？正当外界看空中国经济的忧虑甚浓之时，中国财政部长楼继伟在中美战略对话上有关“实现全年GDP增长7%没有太大问题”的表述，迅即引发市场诸多猜测。

尽管有外资机构认为，这或许表明中国将容忍更低的经济增速，不过来自中国政府部门的官员普遍认为，这应该不是为中国调降GDP(国内生产总值)增长目标吹风，有关7%的目标或许只是一时的口误。但亦有市场揣测指，或许这个不小心说出来的7%，正是决策层心目中的底限?

“今年GDP增长目标7.5%是年初两会通过的，有法律约束力，不是说调就能调的。”一位不愿具名的政府官员称，目前没有听说调降经济增长目标。

当路透就此事致电中国财政部查询时，工作人员称部长和相关领导都在美国参加中美战略对话，相关情况并不了解。如果是询问中国GDP目标一事，也可以咨询发改委。

新华社周五援引楼继伟在美国华盛顿参加第五轮中美战略与经济对话时称，“中国经济第一季度增速是7.7%，下半年增速可能会稍微低一些，但实现全年7%增长目标没有太大问题。”他并表示，尽管经济调整是痛苦的事，但中国将继续推进这一进程。

中国十二五规划确定的国内生产总值预期年均增长目标7%；而年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%。中国总理李克强近日曾提出“经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限”，引发市场对领导层心目中的经济增长“下限”是多少的猜测，7.5%，还是7%？部分官方人士对此的解读是，总理所提的底限应该就是年初确定的目标。

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，底线就是年初确定的经济增长目标，并表示这时不应人为刺激，充其量采取一些稳定措施，让经济稳定在一个可持续的中速增长上。

**市场大猜测**

尽管中国新一届政府更强调推进结构改革，对干部考核也不再唯GDP论英雄，但中国财长此番对GDP增长目标的最新表态，仍难免不引发市场诸多猜测。

野村证券对此发布的最新报告称，市场对中国是否调降2013年经济增长目标产生疑虑。尽管目前无法确认这是否是楼继伟本意，但因四个月前中国人大通过的今年GDP增长目标是7.5%，且中国总理李克强近几个月在多次提及中国经济增长目标时也没有提到修改目标，因此该投行认为增长目标调降成7%的可能性不大。

“中国要调整GDP目标需要人大批准，因此我们对此事持谨慎态度并等待官方的澄清。”报告称。

苏格兰皇家银行驻香港经济学家Louis Kuijs则表示，将楼继伟和稍早李克强的言论结合起来似乎可以看出，中国领导层确实想表明将容忍更低经济增速，“目前看来他们似乎并没有一个达成一致的底线，他们正在寻找，或者也许并不需要一个具体的数字。”

中国将于下周一(15日)公布二季度GDP数据。路透调查显示，中国二季度GDP同比增速料将回落至7.5%，低于上季的7.7%。本周已公布的6月进出口数据双双负增长已显示外贸形势依然严竣，而CPI的回升及PPI的持续偏冷亦让外界担心中国内需不旺可能加大经济下行压力。

欲浏览中国过往GDP增长状况图表，请点选： link.reuters.com/keb47t

“媒体有时就是唯恐天下不乱，往往会过分解读。”一位不具名的财税部门官员私下称，楼继伟讲话时会经常脱稿，出现口误也很正常，也有可能是把今年中央财政的增长目标误当做GDP的目标了。

根据财政部年初的预算报告，今年中央财政收入比2012年执行数增长7%，汇总中央和地方预算，全国财政收入增长目标是8%。

中国国际经济交流中心研究员张永军也认为，应该不是为调降今年GDP增长目标吹风，毕竟年初确定目标也是综合考虑很多因素，是一件很严肃的事情，“估计就是口误。”

“那么重要的场合，应该不是口误那么简单吧？”来自一家外媒的编辑就满脸疑惑，“只能看官方是否有进一步的解读了。”

德意志银行大中华区首席经济学家马骏最新报告亦将今年全年中国GDP增速预估，自7.9%下调至7.6%，称存货继续下调以及最近“钱荒”可能导致的货币流动速度下降，或导致三季度经济增速下滑至7.5%。(完)

(审校 张喜良)

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