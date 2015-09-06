焦点：中国财长在G20会议上强调稳定 并表示将加快财政支出

路透北京9月6日 - 中国财政部部长楼继伟在20国集团(G20)会议上表示，中国的金融市场可望保持稳定，人民币不会长期贬值，同时今年的财政支出增长幅度将会大于预期。

他在财政部网站周六晚间发表的声明中表示，预计今年全年中央财政支出增速在10%左右，高于年初预算财政收入7%左右的增速。中国正通过提高特定国有企业利润上缴比例等方法弥补财政缺口。

2015年中国经济面临25年来最缓慢的扩张速度，国内A股市场自6月中旬以来暴跌40%，令全球金融市场陷入动荡不安。

周三，羸弱的A股拖累香港股市跌至两年最低收盘水准。中国金融市场周四和周五适逢反法西斯胜利70周年纪念日而休市。

楼继伟表示，中国经济已进入新常态，增速预计将保持在7%左右，并且这一状态可能持续四到五年的时间。楼继伟强调，中国政府不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。中国经济最大潜力在于改革。

他表示，中国过去依靠政策刺激取得了9%到10%的增速，需要数年的时间来逐步消化过剩产能和去库存。

楼继伟并称，今后五年是中国经济结构调整的阵痛期，包括结构性改革的主要任务也要在2020年前完成。

但他表示，经济增长质量不断，今年上年半新增就业700万，消费对经济增长的贡献率超过了投资，国际收支更加平衡。

中国央行行长周小川也在G20会议上表示，6月中以来，中国股市发生了三轮调整，其中前两轮调整未有国际影响，8月下旬的第三轮调整产生了一些全球性影响。

G20财长和央行总裁周五和周六在土耳其召开。

周小川指出，中国政府采取了一系列政策措施，包括央行通过多个途径向市场提供流动性；中国政府的措施避免了股市断崖式下滑和系统性风险发生；股市调整以来，杠杆率已明显下降，对实体经济也未产生显着影响。

他还说，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/汪红英；审校 龚芳/张荻)

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