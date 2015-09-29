对小排量汽车实施税惠 加快海绵城市建设--国务院

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京9月29日 - 中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策；部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设，有效推进新型城镇化。
中国政府网微博援引国务院常务会议内容称，减半征收车辆购置税的优惠政策将在10月1日到2016年12月31日期间实施。
会议完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点。机关企事业单位要落实车辆更新中新能源汽车占比要求，加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度，对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。
同时，加快淘汰营运黄标车，开展清理整顿专项行动。对进度严重滞后省份要强化问责。在现有资金支持基础上，允许地方政府将盘活的财政存量资金用于推动淘汰工作。确保完成到2017年全国基本淘汰黄标车任务。
国务院会议还确定，海绵城市建设要与棚户区、危房改造和老旧小区更新相结合，加强排水、调蓄等设施建设，加快解决城市内涝、雨水收集利用和黑臭水体治理等问题。
从今年起在城市新区、各类园区、成片开发区全面推进海绵城市建设；并采取PPP、政府采购、财政补贴等方式，吸引社会资本参与项目建设运营。
国务院并取消中央制定地方实施的建设项目试生产审批等62项审批事项；对快递业务员职业技能确认等89项中介服务事项，不再作为部门行政审批受理的必要条件。（完）
浏览原文，点选政府网网站：here (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。