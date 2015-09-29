对小排量汽车实施税惠 加快海绵城市建设--国务院

路透北京9月29日 - 中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策；部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设，有效推进新型城镇化。

中国政府网微博援引国务院常务会议内容称，减半征收车辆购置税的优惠政策将在10月1日到2016年12月31日期间实施。

会议完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点。机关企事业单位要落实车辆更新中新能源汽车占比要求，加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度，对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。

同时，加快淘汰营运黄标车，开展清理整顿专项行动。对进度严重滞后省份要强化问责。在现有资金支持基础上，允许地方政府将盘活的财政存量资金用于推动淘汰工作。确保完成到2017年全国基本淘汰黄标车任务。

国务院会议还确定，海绵城市建设要与棚户区、危房改造和老旧小区更新相结合，加强排水、调蓄等设施建设，加快解决城市内涝、雨水收集利用和黑臭水体治理等问题。

从今年起在城市新区、各类园区、成片开发区全面推进海绵城市建设；并采取PPP、政府采购、财政补贴等方式，吸引社会资本参与项目建设运营。

国务院并取消中央制定地方实施的建设项目试生产审批等62项审批事项；对快递业务员职业技能确认等89项中介服务事项，不再作为部门行政审批受理的必要条件。（完）

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