中国将降低能源原材料等进口关税

路透北京5月1日电---中国在强调保持出口稳定增长同时,亦更重视进口.国务院最新表示,将加大财税政策支持力度,调整部分商品进口关税,通过降低部分能源原材料的进口关税等,促进外贸平衡发展.

中国政府网昨日刊发国务院指导意见称,要以暂定税率的方式,降低部分能源原材料的进口关税,适当降低部分与民众生活密切相关的生活用品进口关税.

同时,并将适时调整部分先进技术设备、关键零部件进口关税,重点降低初级能源原材料及战略性新兴产业所需的关键零部件进口关税.

原来中国的外贸政策方针是"奖出限进"、"宽出严进",但随着外汇储备日渐庞大,渐渐成为宏观政策掣肘,中国外贸政策也调整为进口与出口并重,以期实现对外贸易平衡发展.

国务院并称,将在现有外经贸发展专项资金的基础上,增加安排进口促进支持资金,并适时调整鼓励进口类产品的贴息支持范围.

此外,还将进一步拓宽进口企业融资渠道,鼓励和支持符合条件的企业通过发行股票、企业债券、短期融资券、中期票据等扩大直接融资;研究完善战略资源国家储备体系,支持和鼓励企业建立商业储备.

外需不振拖累出口,导致中国今年2月惊现314.9亿美元的贸易逆差,到3月恢复小额顺差为53.5亿美元.整个一季度,中国累计贸易顺差为6.7亿美元.

中国商务部上周预计,二季度中国对外贸易增速将低位趋稳,2012年全年将总体保持平稳发展,但增速比2011年有所回落,贸易平衡状况进一步改善.

商务部此前发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,到2015年达到约4.8万亿美元,贸易平衡状况继续改善.

而十一五期间,中国进出口实际年均增长15.9%,其中出口增幅15.7%,进口为16.1%.(完)

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--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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