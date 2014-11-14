周六起汽、柴油价八连降 分别调降190元和180元/吨--发改委

路透北京11月14日 - 中国国家发展改革委周五发布通知，周六（15日）零时起，汽、柴油供应价格每吨分别降低190元人民币和180元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7,465元和6,400元。这是今年下半年以来第八次下调。

发改委新闻稿称，供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为7,865元和6,800元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。

发改委上次调价是11月1日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245和235元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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