中国将向拉美提供100亿美元贷款额度

中国总理温家宝表示，中国国家开发银行将为拉美地区基础设施项目提供100亿美元信用额度。他并表示中国还将建立50亿美元的基金，用於支持中国与拉美及加勒比地区的合作。他在驻智利的联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会表示，“中国政府...将继续为本地区有兴趣的国家提供经济支持。”