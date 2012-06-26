中国将向拉美提供100亿美元贷款额度

* 中国总理温家宝抵达拉美之行最後一站

* 温家宝表示中国和拉美应对抗保护主义

* 建议国开行提供基础设施融资

* 中国和智利定下2015年前实现双边贸易额达到600亿美元的目标

路透圣地亚哥6月26日电---中国总理温家宝周二向拉美地区基础设施项目提供100亿美元贷款额度,并呼吁共同努力抵制保护主义,为此次拉美之行划下句点.

温家宝提议与南方共同市场(Mercosur)签订自由贸易协议,并在访问期间签署一系列投资协议,该地区是中国农业和矿石商品的重要来源地,也是成长中的中国出口市场.

"中国政府...将继续为本地区有兴趣的国家提供经济支持,"温家宝在驻智利的联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会表示.

他表示中国国家开发银行将为基础设施项目提供100亿美元信用额度.他并表示中国还将建立50亿美元的基金,用於支持中国与拉美及加勒比地区的合作.

"我们必须对抗贸易保护主义,扩大互相开放市场,"温家宝说.

温家宝表示,中国和智利计划在2015年前使双边贸易额翻番至600亿美元.中国是全球最大金属消费国,其中包括来自智利的铜.

尽管中国是智利的主要贸易夥伴,且双方之间签有一项自贸协定,但中国在智利的重大投资相对较少.

温家宝周二与智利总统Sebastian Pinera签定协议,加强对来自双方国家的投资人提供法律保护.

另一项协议中,中国洁净能源企业天华阳光、国家开发银行、以及智利工业集团Sigdo Koppers称,他们计画在智利投资9亿美元兴建一座太阳能公园,这将会是中国企业在智利的最大投资案.(完)

--编译 石冠兰/李婷仪;审校 徐文焰

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