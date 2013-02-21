（修正）特写：中国年味儿悄变 公款消费收敛能撑多久？

（修正：第六段为"浙江"太湖南岸）

发稿/沈燕//宿泱韫/尹嫄婷

路透北京/乌鲁木齐2月21日 - 以往春节前忙于礼尚往来的新疆某机关办公室主任徐先生今年终于有了难得的清静."上面有规定,春节不让拜年更不许送礼,谁敢顶风犯事?我们单位原来计划在五星级酒店搞的年终聚餐最后也改在单位食堂进行了."

中国十八大后,新任领导人习近平12月提出"轻车简从"的八项规定,之后由王岐山新掌舵的中纪委在春节前下发通知,严禁官员元旦春节公款送礼.暂时的禁令让春节这个公款消费的高峰较往年明显地沉寂.

"禁令的下发确实让地方收敛很多,但这次下面的反映有点过度,估计也是政府换届期,地方急于表现,所以有点过了."国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示.

以往在春节期间备受青睐的高档服装,高档酒店以及高档白酒等,今年明显门庭冷落,即使是远在西北的新疆乌鲁木齐市,也感受到这股冷风.

位于乌鲁木齐市中心区的天百名店中一些着名服装品牌,今年春节前就出现了难得的打折情况."有购物卡的都不敢来消费了,因为担心商场中会有暗中检查购物卡消费的纪律检查人员,所以今年春节前商场冷清了许多."一位不愿具名的店员悄悄说.

而在远隔千里之外的浙江太湖南岸,耗资15亿元人民币的七星级"月亮酒店"(湖州喜来登温泉度假酒店)于去年年底热闹开张,但生意却不如外界预想的热络,即使在新春佳节举家出游之际,酒店仍谈不上宾客满朋,大厅里仅有寥寥十数人观景.

"现在都不会顶风到酒店吃喝了,请客也多在单位食堂解决."当地一政府官员说道.

一家国有机构人士说,现在公司公款请客都要求手机拍照留证,跟谁吃的在哪儿吃的."这么一弄都没人敢跟我们吃饭了."

高档消费品被冷落的数据也从中国商务部周三召开的新闻发布会上得到证实.据抽样调查,高档餐饮企业的营业额,北京大概下降了35%,上海下降超过20%,宁波市下降也差不多30%左右.

"中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求出台以来,一些高端餐饮企业的经营和高端白酒的销售确实大幅度的下降."中国商务部发言人沈丹阳在发布会上称.

春节期间,各地高档酒店的高档菜肴销售明显下降,燕窝、鲍鱼类产品下降40%左右,鱼翅下降70%以上,高档酒店的食品礼盒销售额下降45%,茅台、五粮液等高档白酒的销售也比以往明显下降,比如53度的飞天茅台(600519.SS)和52度五粮液(000858.SZ)的标价已经比最高价的时候下降了30%左右.

春节期间的公款消费高峰,最容易引起普通百姓的怨气.今年新任领导班子强势下的风气转变,效果能维持多久?

北京一位经济学家表示,除了高档白酒将持续受制于军队限酒令外,"其它的禁令都只是节前(中纪委)的一纸文件,并没有形成制度,估计风声过后该吃吃,该喝喝."

被称为中国"国酒"的贵州茅台,是政府和军队宴请的主要用酒.自中央军委12月下旬的限酒令后,贵州茅台至今股价下挫14%,五粮液跌8.5%,而同期沪综指.SSEC上涨了近10%.

在香港上市的五粮液经销商银基集团(0886.HK)12月底至今跌11%,同期香港恒生指数升2%.

当高档饭局与高档礼品逐渐成为中国官场文化与传统文化结合最密切的载体时,某种意义上饭局愈奢华,高档酒店愈兴旺,腐败程度可能愈深.而挤掉公款吃喝及送礼的消费,或许也才能还原中国真实的消费能力.

牛犁表示,被抑制的多是公款消费的高档餐饮和高档消费品等,对1、2月的餐饮消费总额可能会有影响,但因春节因素及正常的商业往来,对餐饮的实质需求仍在,且整个餐饮业在GDP的比重大约只有2%左右,因此整体影响有限.

要从根本上改变这种官场文化以及去除腐败的根源,暂时的行政公文式的禁令显然远远不够.如果没有体制与制度上的改革,很难有长效性.预计这也是3月召开的中国两会(人大与政协)上,最为热议的话题之一.(完)

(审校 屈桂娟)

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