中国国内奢侈品市场去年下滑2% 今年有望迎来反弹--贝恩

路透上海1月20日 - 全球咨询机构贝恩周三发布中国奢侈品市场研究报告显示，去年大陆奢侈品市场出现2%左右的下滑，市场规模降至约1,130亿元人民币，为连续第二年下滑。不过随着一些领先品牌的全球价差调整措施等，可能会刺激在中国的销量增长，今年国内市场有望迎来反弹。

报告显示，去年，腕表、男士服装和箱包类别奢侈品在中国大陆市场的销量下跌是引发整个市场下滑的主要原因，反映出国内反腐倡廉风暴的后续影响尚未结束，以及经济减速和股市年中暴跌带来的巨大影响。相对而言，化妆品、女士服装和珠宝去年继续引领成长，其中高档女士服装的市场规模同比增10%，是成长最为明显的子领域。

就区域而言，华东地区，特别是上海成为去年国内奢侈品市场的最大赢家，因当地强大的中产阶段提供巨大的购买力，且该地区对商务馈赠依赖性较低。而对商务馈赠依赖性较高的华北和东北地区去年仍在困境中挣扎，而且这些区域还受到日韩等邻近旅游目的地的强大竞争。

贝恩公司全球合伙人、报告作者布鲁诺·兰纳指出，预计今年中国的宏观环境将不会大幅波动，崛起的中产阶级将变得更成熟、更了解奢侈品；名品折扣店和海外购渠道将保持增长，而代购市场规模则将下降。同时，领先品牌引导的全球价差调整举措以及政府致力于将奢侈品消费引回内地的措施可能会刺激国内销量增长。

若包含中国居民海外购物和代购在内，中国内地去年的奢侈品消费为4,050亿元左右，增速约6.5%，上年增速为9%。日本是2015年中国内地消费者海外购物的首要目的地，同比增长2.5倍，而在香港和澳门的购买量则同比下降25%。

去年中国的奢侈品代购市场规模预计由上年的550-750亿元下降至340-500亿元，主要是因为：一些主要品牌进行全球差价调整，减少了代购利润；政府加强对代购的管控，以将奢侈品消费引回内地并纳入国内生产总值（GDP）；越来越多跨境电商的出现，消费者倾向于减少代购。

香奈儿去年3月宣布欧洲售价上涨而调降亚洲售价，4月卡地亚也调降了在内地的售价，而且一些奢侈品品牌虽然没有公开宣布大规模的价差调整，但他们也是非常低调地调整了部分产品的价格。布鲁诺·兰纳指出，由于激烈的市场竞争及人民币小幅贬值，预计奢侈品行业今年将会有更多的价格调整举措。（完）