独家：中国艾派克正就收购美国利盟国际展开磋商--消息

路透香港/纽约4月7日 - 据消息人士透露，中国墨盒芯片生产商--珠海艾派克科技股份有限公司(002180.SZ)正在就收购美国打印机和成像系统供应商利盟国际LXK.N展开磋商。

与艾派克可能达成的交易是利盟国际将自身整体出售的一个机会。该公司稍早表示将出售自身，但未能获得令人满意的收购报价。利盟国际也在考虑是否有可能将软硬件资产分开出售。

消息人士本周表示，虽然利盟国际认为艾派克的接洽是富有希望的，但需要确信这家中国公司的确能够完成交易。其中一位消息人士说，艾派克的高管本月将赴美国拜访利盟国际管理层，力图达成协议。

消息人士说，艾派克正在与一家美国投行合作，并已获得几家中资银行的支持。但该人士也警告称，不能确定艾派克与利盟国际是否会达成协议。

上述消息人士要求匿名，因为磋商仍属机密。利盟国际未予置评，艾派克的代表也未回复置评请求。

总部设在广东省的艾派克是一家打印机墨盒与墨盒集成电路晶片供应商。

与其他打印机生产商一样，利盟国际一直在努力调整业务，以适应企业客户削减成本，以及消费者从个人电脑转向移动设备的转变。

利盟国际的市值为20亿美元。该公司去年10月宣布，正在考虑其它各种战略选项，包括出售公司，并已聘请高盛集团(GS.N)为顾问。

在过去几年中，利盟国际致力于业务多元化，并大举收购软件资产，以提升服务满足企业客户需求。该公司去年以大约10亿美元收购Kofax，后者为金融、保险与医疗保健企业提供数据服务。

当时利盟国际表示，该交易将令其企业软件业务规模倍增至7亿美元。

利盟国际的软件可用于扫描从电子表格到医疗影像的所有东西，可为银行、医疗保健、保险与零售企业提供服务。虽然软件业务成长速度较快，但在公司总营收中仅占很小比例，不及硬件业务。(完)