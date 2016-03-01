众信旅游以26亿元并购华远国旅 携程将成公司大股东

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月1日 - 中国北京众信国际旅行社股份有限公司(002707.SZ)周一晚间刊登公告称，拟以增发股份和现金相结合的形式收购华远国旅，后者估值26亿元人民币；华远国旅的第一大股东上海携程将成为众信旅游的重要股东。
上海携程系在美上市的携程(CTRP.O)协议控制的子公司。众信旅游还与上海携程签署战略合作框架协议，双方认可出境度假旅游O2O（线上线下）大战略，在双方联姻的前提下，愿意强强联手，优势互补，逐步深入产品研发、资源采购、分销、服务等全方面合作。
双方约定，在本次收购华远交易完成后，众信旅游还将以增发或股权转让等方式使得携程在众信的持股提高到10%；另外，未来携程分拆其度假业务进行融资或首次公开发行（IPO）时，众信旅游也有权入股携程度假业务10%的股份。
公告显示，众信旅游拟以35.82元／股的价格发行6,560.6万股，并以现金支付2.5亿元，收购华远国旅100%股权。同时公司拟以42.01元/股的底价向不超过十名的特定投资者增发股份，筹集至多26亿元的配套资金，用于支付现金对价及出境游业务平台等多个项目。
公司预计，本次交易全部完成后，公司控股股东和实际控制人冯滨持股降至24.36%，仍保持控股地位。上海携程持有约5%股份，将为公司第三大股东。
华远国旅承诺今年净利不低于1.1亿元，今明两年累计不低2.5亿元，2016-2018年三年累计不低于4.3亿元。。
众信旅游自去年11月中开始停牌，筹划重大事项，停牌前该股收在52.62元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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