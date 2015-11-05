华声股份拟以70亿元收购国盛证券100%股权 主业转向证券业

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 广东华声电器股份有限公司(002670.SZ)周四公告称，拟通过发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权，交易价格为69.3亿元人民币；同时将发行股份募集69.3亿元的配套资金。公司主营业务将从传统制造行业转型为证券行业。
华声股份原主要从事家用电器配线组件的研发、生产及销售，是国内空调连接组件主要供应商之一。收购完成后，公司计划形成金融、投资及制造业三大业务模块，逐步成为控股管理平台。
公告显示，此次收购中，华声股份拟以13.42元/股的价格，向中江信托等国盛证券全体股东发行2.58亿股，同时支付现金34.65亿元作为对价；发行股份及支付现金的比例各为50%。
同时，华声股份还将向前海发展、前海远大等六家机构发行4.78亿股募集配套资金69.3亿元，发行价格为14.90元/股。除了支付交易对价和相关费用，募集配套资金还将用于增加国盛证券资本金。
华声股份表示，本次交易完成后，上市公司总部将升级为控股管理平台，以控股方式管理以证券为主的各业务模块，公司收入将主要来自于证券行业。公司计划形成金融、投资及制造业三大业务模块：国盛证券将作为上市公司子公司独立运营；同时，上市公司设立专注互联网、金融领域投资的经营实体华声投资，并将原有制造业相关资产下沉至子公司层面。
华声股份股票自4月13日起停牌至今，停牌前收报18.30元；本次公告后还将继续停牌。
欲浏览详情，请点选 here
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。