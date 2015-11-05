华声股份拟以70亿元收购国盛证券100%股权 主业转向证券业

路透上海11月5日 - 广东华声电器股份有限公司(002670.SZ)周四公告称，拟通过发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权，交易价格为69.3亿元人民币；同时将发行股份募集69.3亿元的配套资金。公司主营业务将从传统制造行业转型为证券行业。

华声股份原主要从事家用电器配线组件的研发、生产及销售，是国内空调连接组件主要供应商之一。收购完成后，公司计划形成金融、投资及制造业三大业务模块，逐步成为控股管理平台。

公告显示，此次收购中，华声股份拟以13.42元/股的价格，向中江信托等国盛证券全体股东发行2.58亿股，同时支付现金34.65亿元作为对价；发行股份及支付现金的比例各为50%。

同时，华声股份还将向前海发展、前海远大等六家机构发行4.78亿股募集配套资金69.3亿元，发行价格为14.90元/股。除了支付交易对价和相关费用，募集配套资金还将用于增加国盛证券资本金。

华声股份表示，本次交易完成后，上市公司总部将升级为控股管理平台，以控股方式管理以证券为主的各业务模块，公司收入将主要来自于证券行业。公司计划形成金融、投资及制造业三大业务模块：国盛证券将作为上市公司子公司独立运营；同时，上市公司设立专注互联网、金融领域投资的经营实体华声投资，并将原有制造业相关资产下沉至子公司层面。

华声股份股票自4月13日起停牌至今，停牌前收报18.30元；本次公告后还将继续停牌。

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