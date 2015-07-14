中国6月信贷、社融及M2数据齐走好 融资需求改善但仍不稳固（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论和更多细节)
路透上海7月14日 - 中国6月新增人民币贷款、社会融资规模增量及广义货币供应量M2增速均向好，融资需求渐现改善迹象，企业和居民户中长期贷款增至二季度高点，不过票据融资占比亦不小，显示需求改善势头仍不稳固。
“当月新增贷款环比上升较多，既有银行在半年末加大信贷投放的因素（票据融资增加较多），也反映了实体经济信贷需求有一定回升（非金融企业中长期贷款环比多增），”交通银行金融研究中心高级研究员鄂永健称。
他谈到，M2增速略超预期，贷款多增、财政存款投放以及外汇占款转好是主要原因；如果下半年能保持当前态势，整个经济有所企稳，会带动融资需求，从而对M2有促进的效果，全年增长目标还是有很大可能会完成的，预计全年M2增速在12%以上。
中国人民银行周二公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长11.8%，高于路透调查中值11.0%；上半年新增人民币贷款6.56万亿元。
央行此次并未公布6月单月新增贷款数据。路透根据央行此前数据计算，6月新增人民币贷款约为1.27万亿元，明显高于路透10,500亿元的调查中值。
浏览中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/map25w
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮则指出，虽然数据向好，但政策步伐也未必会放缓，今年的目标是GDP增速保“7”，要实现的话，在融资方面必须要有比较强的增长才行。
他认为，实际上前几个月信贷和社融数据也算不上很理想，6月份只能算是个合格的表现，而且还要考虑到股票之前大跌后，一方面可能会对居民的消费支出产生影响，另一方面股票市场暂时失去融资功能，需要其他融资手段补充，接下来信贷和社融会力争保持这种增长幅度，如果速度下来的话，保“7”还是很有压力的。三季度降息降准应该还能看得到。
央行数据并显示，中国6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，路透调查中值为3.75万亿美元。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平。
中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，这也是自2008年12月末以来首次同时降息降准。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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