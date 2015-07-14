中国6月信贷、社融及M2数据齐走好 融资需求改善但仍不稳固（更新版）

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路透上海7月14日 - 中国6月新增人民币贷款、社会融资规模增量及广义货币供应量M2增速均向好，融资需求渐现改善迹象，企业和居民户中长期贷款增至二季度高点，不过票据融资占比亦不小，显示需求改善势头仍不稳固。

“当月新增贷款环比上升较多，既有银行在半年末加大信贷投放的因素（票据融资增加较多），也反映了实体经济信贷需求有一定回升（非金融企业中长期贷款环比多增），”交通银行金融研究中心高级研究员鄂永健称。

他谈到，M2增速略超预期，贷款多增、财政存款投放以及外汇占款转好是主要原因；如果下半年能保持当前态势，整个经济有所企稳，会带动融资需求，从而对M2有促进的效果，全年增长目标还是有很大可能会完成的，预计全年M2增速在12%以上。

中国人民银行周二公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长11.8%，高于路透调查中值11.0%；上半年新增人民币贷款6.56万亿元。

央行此次并未公布6月单月新增贷款数据。路透根据央行此前数据计算，6月新增人民币贷款约为1.27万亿元，明显高于路透10,500亿元的调查中值。

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招商银行金融市场部高级分析师刘东亮则指出，虽然数据向好，但政策步伐也未必会放缓，今年的目标是GDP增速保“7”，要实现的话，在融资方面必须要有比较强的增长才行。

他认为，实际上前几个月信贷和社融数据也算不上很理想，6月份只能算是个合格的表现，而且还要考虑到股票之前大跌后，一方面可能会对居民的消费支出产生影响，另一方面股票市场暂时失去融资功能，需要其他融资手段补充，接下来信贷和社融会力争保持这种增长幅度，如果速度下来的话，保“7”还是很有压力的。三季度降息降准应该还能看得到。

央行数据并显示，中国6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，路透调查中值为3.75万亿美元。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，这也是自2008年12月末以来首次同时降息降准。(完)

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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