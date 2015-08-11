中国央行：7月末M2同比增13.3% 当月新增人民币贷款1.48万亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月11日 - 中国人民银行周二公布数据显示，7月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增1.61万亿元，远高于此前路透7,380亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，亦高于路透调查中值11.7%。
央行数据并显示，中国7月末人民币贷款余额90.27万亿元，同比增长15.5%，路透调查中值为13.6%。7月非银行业金融机构贷款增加8,864亿元。
以下为具体历史数据
货币供应量(较上年同期%):
2015年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月
M2 13.3 11.8 10.8 10.1 11.6 12.5 10.8 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8 13.5
M1 6.6 4.3 4.7 3.7 2.9 5.6 10.6 3.2 3.2 3.2 4.8 5.7 6.7
M0 2.9 2.9 1.8 3.7 6.2 17.0 -17.6 2.9 3.5 3.8 4.2 5.6 5.4
人民币贷款:
2015年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月
新增(亿元) 14,800 12,700 9,008 7,079 11,800 10,200 14,700 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025 3,852
余额(万亿) 90.27 88.79 87.52 86.61 85.91 84.72 83.70 81.68 80.98 80.13 79.58 78.72 78.02
同比增长(%) 15.5 13.4 14.0 14.1 14.0 14.3 13.9 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3 13.4
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn (完)
(发稿 吴芳/边竞；审校 张喜良)
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