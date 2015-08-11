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中国财经 | 2015年 8月 11日 星期二 08:57 BJT

中国央行：7月末M2同比增13.3% 当月新增人民币贷款1.48万亿元

路透上海8月11日 - 中国人民银行周二公布数据显示，7月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增1.61万亿元，远高于此前路透7,380亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，亦高于路透调查中值11.7%。

央行数据并显示，中国7月末人民币贷款余额90.27万亿元，同比增长15.5%，路透调查中值为13.6%。7月非银行业金融机构贷款增加8,864亿元。

以下为具体历史数据

货币供应量(较上年同期%):

2015年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月

M2 13.3 11.8 10.8 10.1 11.6 12.5 10.8 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8 13.5

M1 6.6 4.3 4.7 3.7 2.9 5.6 10.6 3.2 3.2 3.2 4.8 5.7 6.7

M0 2.9 2.9 1.8 3.7 6.2 17.0 -17.6 2.9 3.5 3.8 4.2 5.6 5.4

人民币贷款:

2015年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2014年12月 11月 10月 9月 8月 7月

新增(亿元) 14,800 12,700 9,008 7,079 11,800 10,200 14,700 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025 3,852

余额(万亿) 90.27 88.79 87.52 86.61 85.91 84.72 83.70 81.68 80.98 80.13 79.58 78.72 78.02

同比增长(%) 15.5 13.4 14.0 14.1 14.0 14.3 13.9 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3 13.4

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn (完)

(发稿 吴芳/边竞；审校 张喜良)

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