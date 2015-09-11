分析师观点：中国8月新增人民币贷款低于预期 M2增速维持在相对高位

路透上海/北京9月11日 - 中国央行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款8,096亿元，此前路透调查中值为9,000亿元；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。当月非银行业金融机构贷款减少546亿元。

央行数据并显示，8月末人民币贷款余额91.08万亿元，同比增长15.4%，路透调查中值为15.6%。8月社会融资规模增量为1.08万亿元人民币，分别比上月和去年同期多3,404亿元和1,276亿元。

主要数据:

--8月新增人民币贷款8,096万亿元（路透调查中值9,000亿元） --8月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%（路透调查中值13.2%） --8月末人民币贷款余额同比增长15.4%（路透调查中值15.6%）

欲浏览8月数据详情，请点选[nENSF990SP][nENSF990SR] 新增贷款和M2图表 link.reuters.com/suc65w 以下为市场人士的评论:

--中金债券研究团队：

8月份金融数据基本符合我们的数据预测。总体来看，目前社会融资需求依然偏弱，贷款扣除表内票据后增长乏力，社融增速维持在历史低位。存款的下降主要反映在非银存款，主要的原因是证券保证金的下降。M2增速保持在7月份的水平，符合我们的预期，尽管外汇占款减少较多，但在去年的低基数影响下，M2仍没有明显回落。在货币增速仍难以明显回升，且人民币实际有效汇率依然偏强的情况下，未来货币政策放松的着力点仍是引导实际利率下降，对于债市而言依然是利好。央行调整法定存款准备金的考核标准，某种程度上也是释放了流动性。预计9月份货币政策放松还将有进一步动作。

--光大证券宏观研究团队：

考虑到地方政府债务置换的影响，8月新增贷款出现更为明显的加速投放趋势，将有效缓解实体经济融资困难。贷款结构方面，中长期贷款同比基本持平，而随着短期利率低位波动，短期贷款及票据融资出现攀升，较去年同比多增905亿元。

社会融资总量加速攀升。8月社会融资总量为1.08万亿元，同比增加1,276亿元。考虑到地方政府债务置换，8月广义社会融资总量为1.52万亿元，同比增加5,185.8亿元。社会融资总量继续呈现快速攀升趋势。随着利率水平的下降和监管放松，企业债融资规模持续上升，8月同比多增941亿元至2,875亿元。

信贷与社融总量扩张推动货币增速高位平稳。8月M2同比增长13.3%，增速与上月持平，继续保持相对高位。M2同比高增长部分源自7月金融机构对证金公司贷款，大致贡献同比增速中0.7个百分点，而8月对非银行金融机构贷款546亿元，显示对银行在当月对证金公司融资有限。扣除对证金公司贷款影响后，8月M2依然维持12.6%的同比较高增速，则主要由信贷和社融快速扩张推动。

信贷与社融增长将改善实体经济资本面，推动经济逐步企稳。信贷与社会融资总量从6月以来持续攀升，推动实体经济资金面出现改善。7月固定资产投资到位资金同比已经回升至与投资增速相当水平，显示融资难得到有效缓解。随着实体经济融资瓶颈得到缓解，投资增速将出现持续回升，特别是作为稳增长主要抓手的基建投资，实体经济将在此推动下出现企稳回升。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

M2同比数据不错，但是M0同比增长数据不是很好，说明央行基础投币投放比较谨慎。尽管8月份央行通过公开市场操作投放了不少基础货币，但多以对冲为主，非积极的主动投放。M2增加应该是货币派生加快的作用。与7月新增贷款中救市的同业拆借较多不同，8月的新增人民币贷款多为投放实体经济，比较紮实，说明给经济需求的回升迹象。

预计未来社会融资规模和贷款还会逐步向好，从而影响后期的货币政策操作空间，货币政策或继续明升暗降。

--交通银行金融研究中心高级研究员 陈冀：

8月新增人民币贷款回归“常态”，新增非银行业金融机构贷款明显下降。由此可见8月份维持资本市场信心的资金并没有大规模的从银行体系拆借。

新增票据融资持续较多，企业中长期贷款低迷，实体经济有效融资需求依然不足；社会融资规模“时点性”向上，同比增速保持稳定；M1与M2增速离差缩小，M1增速同比快速上升达9.3%，较7月提高2.7个百分点，有可能企业经营性资金需求在8月有所上升，资金活力在逐渐提高。

--西南证券研究发展中心首席研究员 张仕元：

数据总体正常，略好于预期，无论从货币投放和市场利率结构来看，都没有太大压力，但实体经济对资金需求依然不是很充分。贷款结构来看，与上个月比，私人部门信贷水平有所萎缩，经济依然面临增长压力。

降息降准的货币政策效果目前依然不明显，宽货币的政策对经济的影响可能会在四季度后半期有所显现。

未来货币政策，降息降准的预期有所降低，尤其是结合8月CPI来看，基准利率往下的可能性较低。存准下降的空间依然有，至于何时会动，需要看实体经济运行趋势，短期来看，并没有进一步降准的预期。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

8月流动性释放力度还是比较大的，实际增速没有突破7月份，表明整体有节制，预计也达到了一个阶段高点，未来M2增速还是会呈现平稳回落的态势，也说明货币政策面临向中性回归的压力，宽松的空间缩小。

新增贷款显示阶段性加大流动性投放的状态，同比有一定程度增长，未来增速可能会收窄，全年贷款超过去年没有悬念。今年整体来看前三季度的宽松格局可能在三季度末达到高点，四季度会温和回落。

--民生证券固定收益分析师 李奇霖：

8月新增社会融资额新增1.08万亿，数据亮点不多。表内贷款新增7,756亿依然是新增社融的中坚。直接融资大幅上升3,336亿，源于股市大幅震荡下打新基金转型和资金避险共同驱动了信用债的疯狂，房企颇为受益，净融资多用于借新还旧，风险延后。表外端（信托+委贷+未贴现银行承兑汇票）虽然比上月下降了62亿，但比上起上月下降2,078亿好了很多，从我们调研的结果来看，部分信托停止了配资入市，开始转投一些政府基建类项目，反映资金脱虚向实。

8月新增人民币贷款8,069亿，但无论是企业短期贷款（新增289亿）还是中长期贷款（仅新增1,217亿）均表现平平，企业融资需求依旧不强，银行持续在通过票据融资完成信贷额度（新增2,457亿），也反映了银行避险的心态。高频数据观测房地产销售金九银十不太给力，本月新增的2,800余亿居民中长期贷款后续还有下降压力。

M2同比增长13.3%，其中：非银行业金融机构存款减少7,956亿元，可能是因为股票市场流动性恢复，救市的部分资金退出。将数据转化为金融资产端来分析，M2持续维持在13.3%可能与财政存款少增（财政支出力度增大），债券市场活跃企业债净融资扩张以及基建投资稳增长背景下信用派生加快有关。

虽然在稳增长护航之下本月金融数据不弱，但拉长周期，从去年至今的金融数据只给了我们一个感受：以房地产为抵押物的疯狂信用创造的落下帷幕。我们即将告别过去用土地作为抵押，动辄获取几千亿甚至上万亿贷款大兴基建，随后以土地增值收益将债务偿还的经济发展模式，而伴随着该模式急速扩张的重工业产能也即将被清算。

这个过程中，有两个长趋势是一定可以确定的：货币宽松+利率下行。不确定的只是节奏。如果出现不可控的清算风险，可以看到QE+利率急速下行；如果清算的审判缓缓而来，这时需要财政积极托底，那么货币宽松半推半就+利率长趋势缓慢下行的长期趋势是确定无疑的。因此，稳增长似乎不能成为看空债券的理由，因稳增长推升收益率之日，是积极布局之时。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

8月M2同比增速持平，如果剔除非银影响后的M2同比增长14.0%，较上月回升2.2个百分点，既有低基数影响，也体现出地方政府债务置换对存款的派生能力，此外，财政存款反季节减少1,590亿，或反映财政支出再度发力。

新增人民币贷款8,096亿，贷款余额同比增速持平15.7%，剔除非银影响后的贷款余额增速上涨至15.8%，分类来看，居民中长期贷款继续大幅增加，反映地产消费需求依然旺盛，但企业中长期贷款表现依然欠佳，占比继续下滑，而票据融资仍维持在2,457亿元的较高水平，反映银行的信贷投放亿元依然偏弱。

8月社融新增1.08万亿，其中人民币贷款占比出现回落，委托贷款和信托贷款小幅增加，未贴现票据继续大幅减少，表外融资依然负增长，债券融资规模创16个月新高，主要与公司债放量有关。

信贷表现略差，但社融表现尚可，宽信用模式或有所转变，建议关注未来直接融资的情况，货币增速或不会促使货币政策转向，未来稳增长重点在于财政发力和疏通信用传导，对于经济仍然维持震荡走平观点，建议保持适度谨慎，短久期、择杠杆操作。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮：

以稳增长的目标而言，信贷和社融数据总体上应该说不算太理想，特别是企业户的中长期信贷，连续第二个月维持在1,000亿多一点的水平，与此前2,000-3,000亿的水平相去甚远，这和我们的感受也是一致的，之前分行报上来的需求都是很弱的；表明在一系列刺激举措之下，企业的投资意愿仍然极度低迷，这使得四季度的经济前景不甚乐观。

接下来继续放松还是肯定的，但是很明显单纯的货币政策放松已经不足以刺激需求了，要么是靠财政政策，要么是靠汇率政策，而且财政政策现在也看不到有什么空间，中央财政赤字率是近年来的新高，地方债务的置换今年也是在以超出市场预期的速度推进。

现在就只剩下汇率政策没动了，即使央行在不断的干预，但经济这个样子，大家对贬值预期是不会消失的，索性就动一动算了。

--中国银行国际金融研究所宏观研究主管 周景彤：

这个月货币信贷数据都还不错，说明之前宽松政策的效果正在不断显效。目前来看，中国经济下行压力比较大，加之外汇储备、外汇占款的减少趋势，未来流动性很可能出现趋紧的情况。因此继续降息和降准都有必要，尤其是降准可能性更大。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

广义货币供应增速和社融增速都不算低，考虑到货币对经济影响的滞后性，这有利于实体经济在几个月后企稳。M1增速有所加快，这说明对流动性的需求有所增加。结合经济情况，未来还是有降准需求的。

--国海证券固定收益研究员 范小阳:

8月份货币数据还是维持在较高的水平，没有较7月份明显下滑，基本符合预期，主要与8月份仍在推出股市救市政策有较大关系，预计未来货币数据还将继续保持高位，M2可能持续高于全年12%的目标，也在一定程度上制约了政策进一步放松的空间。

另外，8月信贷数据也跟市场预期差不多，毕竟证金公司没有退出救市，贷款的规模没有萎缩，扣除证金公司的部分，还算符合预期。

--德国商业银行中国经济学家 周浩：

M2增速还是在相对高位运行，未来还会因为降准实施而上升，但信贷和社融都一般，上月救市热潮过去了，说明经济还是不太理想。

从向实体经济的贷款数据来看，银行在把表外资产转入表内，贷款额度还很宽松，总体来看银行的资产扩张动力还是很强。

政策还是会保持宽松，但要在利率和汇率之间取得平衡，对贬值的担忧可能会导致货币政策宽松力度受限。

**相关背景**

--猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨，推动中国8月CPI同比超预期上涨，创出一年最大涨幅；而大宗商品价格下跌，加上经济疲软导致内需孱弱，拖累PPI同比降幅扩大至近六年低点。业内人士认为，CPI涨幅虽然达到2%但仍属温和可控，对货币政策不构成制约；未来货币政策料维持稳健偏宽，倘若经济下行压力加大或流动性吃紧，不排除降息降准可能。

--受同比基数偏低影响，中国8月以美元计价出口同比降幅有所收窄，但外部环境难言好转，出口仍面临较大压力；与此同时，内需疲弱和大宗商品价格大跌，拖累进口降幅创三个月最高。

--中国国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。

--中国国家发改委主任徐绍史周三在达沃斯论坛上表示，中国经济基本面是好的，只是目前面临的下行压力还是比较大；中国要抓住机会推动国际产能和装备合作，来化解产能过剩问题。

--中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。(完)

(发稿 路透中文新闻部; 审校 林高丽/黄凯)

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