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中国财经 | 2016年 3月 12日 星期六 10:08 BJT

中国2月末M2同比增13.3% 当月新增贷款7,266亿元--央行

路透上海3月11日 - 中国人民银行周五公布数据显示，2月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.3%，稍低于路透调查中值13.8%；2月新增人民币贷款7,266亿元，远低于1.2万亿元的路透调查中值。

央行数据并显示，2月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%，亦低于路透15.2%的调查中值。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 吴芳；审校 林高丽)

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