分析师看中国1月人民币信贷和M2数据

路透上海/北京2月16日 - 中国人民银行周二公布数据显示，1月新增人民币贷款2.51万亿元，高于此前路透1.8万亿元的调查中值，并创单月纪录新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.0%，增速创下19个月新高，而路透调查中值为增长13.4%。

央行数据并显示，1月末人民币贷款余额96.46万亿元，同比增长15.3%，路透调查中值为14.4%。

1月社会融资规模增量为3.42万亿元人民币，分别比上月和去年同期多1.61万亿元和1.37万亿元。

主要数据:

--1月新增人民币贷款2.51万亿元，路透调查中值为1.8万亿元 --1月末M2同比增长14.0%，路透调查中值为13.4%

--1月末人民币贷款余额同比增长15.3%，路透调查中值为14.4%

以下为市场人士的评论:

--申万宏源证券债券研究团队

1月整体金融数据大超预期。社融总量结构看，贷款大增，并明显高于去年1.4万亿的水平；非标连续两个月明显回升，1月份委托贷款和信托贷款相比去年同期分别大增161.5%和960.1%；企业债券净融资和股票融资相比去年同期也分别大增149.8%和179.2%；受人民币贬值影响，外币贷款持续回落。

从新增贷款结构看，居民户新增贷款607.5亿元，非金融企业新增贷款为1,940亿元，分别比去年同期增加42.6%和84.8%。居民户贷款的增加从侧面反应房地产销售在前期系列政策的带动下有所好转，而非金融企业贷款大幅增加，与人民币贬值大背景下，部分企业借内贷还外贷，同时新增贷款也倾向于外贷转内贷有一定的关系，另外新年开始政府、企业布局全年项目，信贷需求增加。

M2增速为14%大超预期，与贷款大增、央行多渠道投放资金以及财政发力有关。1月财政存款新增5,119亿元，比去年同期少增1,881亿元，在2016年财政赤字率整体上行的背景下，预计1月财政支出力度也较大。

实体经济会如何？金融数据从2015年5月份开始陆续出现好转，但是实体经济迟迟未见企稳，与资金没有顺利传导至实体经济有关，据我们分析，资金主要有三个去处：借新还旧、服务业和脱实向虚。服务业虽然有好转但是相比工业对经济的拉动弹性要小。

近期的最新变化是金融数据连续两个月大超预期，并且非标贷款出现了明显回升，这从一定角度表明国家稳增长项目已开始发力。接下来需要关注的是金融数据的可持续性，如果社融、信贷以及非标继续大幅超预期的高增长，那么下半年经济企稳回升的概率将明显增加。

--中泰证券首席策略分析师 罗文波

无论是供给侧改革，去库存、去产能的政策基调，还是节前央行连续逆回购不降准，均让市场觉得监管层在货币政策宽松方面较为谨慎，因此1月金融数据远超预期。从贷款数据分项看，主要是对非金融企业中长期贷款增长较多。由于一般企业中长期贷款较弱，估计主要是类财政的PPP项目等政府性投资增长较快，这表明政策稳增长的态度很坚决，托举经济力度强。预计今年货币政策比此前预计的宽松，但不会像现在这么疯狂；过高的货币供应增速会对汇率产生一定压力，但在美元走弱，欧、日货币政策持续宽松的环境下，人民币的贬值压力会轻一些。

--交通银行金融研究中心高级研究员 陈冀

年初贷款受前期稳增长政策逐渐落地的信贷需求刺激，以及银行普遍更倾向于在年初大量投放的季节性因素影响大幅上升，使得M1与M2“倒剪刀差”形态进一步扩大。尽管月中也曾出现过短期的市场流动性紧张，但在央行多种货币政策工具配合使用的支持下，市场流动性重回宽裕。

人民币贷款大幅增加且主要集中于企业中长期贷款，以及企业债券融资等直接融资同比大幅上升都表明间接融资和直接融资支持实体经济力度有所增强。居民中长期贷款的显着提升，与楼市销售有所回暖，以及房地产政策有所放松相关。

--第一创业证券固定收益部研究员 沈弼凡

M2的增长受春节提现影响较大。由于春节提现高峰的时间正好在1月末，使得M0增长较快，推动了M2增长。M2的月环比增量是2.4万亿，而M0增量是9,300亿，M0占到一小半。从历史来看，例如2013年的春节在2月10日，与今年接近，2013年1月M2增长15.9%，相比2012年12月的13.8%也出现了跳升。若剔除掉M0，则今年1月M2-M0的同比13.9%，与上月的13.8%接近。

因此，M2在剔除掉春节影响后，增长基本上平稳的。但是信贷和社融的增长远远超出历史同期水平，也难以用春节等季节性因素来解释，如果分析信贷数据与货币数据之间的背离后，可以发现：企业贷款增长1.94万亿，但企业存款仅增长7,059亿，差异非常大。

据此，可以推测企业贷款用途的四个方面：（1）借新债还旧债，由于还旧的债务需要同时偿还利息，表现为贷款在增长，但存款没有增长；（2）借人民币债务还外币债务，从1月人民币贬值压力和外汇储备大幅减少上可以得到印证；（3）发工资、年终奖，企业贷款后将存款发放给员工，又表现为员工提现后M0的增长；（4）票据融资灰色地带的资金由贷款承接，1月爆发了两起银行大额票据事件，这可能只是冰山一角，而在事件爆发后，部分银行和企业可能有弥补漏洞的需要，体现为表内信贷规模的上升。

综上所述，虽然1月货币金融数据看起来很异常，但其中值得关注的主要在于企业贷款与企业存款的增长不同步上面，而这种不同步显示信贷并未用于实体经济的投资。因此，金融数据的强势与经济的回升之间可能还需要一定的时间。但短期内货币政策依然受到数据的制约，难以进一步宽松。

--国信证券宏观固收 董德志，燕翔

新增信贷回升大超预期。1月份新增老口径人民币信贷2.54万亿（新口径2.51万亿），大超市场预期和历史同期均值水平，2011至2015年1月份新增人民币信贷均值为1.1万亿元。

企业贷款需求大幅增加。1月份人民币信贷大幅攀升主要靠企业贷款增加，非金融企业及机关团体贷款增加1.94万亿元，其中中长期贷款增加1.06万亿元。企业中长期贷款占当月新增信贷比重达41.7%，信贷结构以中长期贷款居多，显示企业投资需求正逐步有所回暖。

社融大增，企业债券融资维持高位。1月份社会融资规模增量3.42万亿元，比上月和去年同期多1.61万亿元和1.37万亿元。除去2.54万亿人民币信贷，其他融资共8,800亿。其中企业债券融资4,547亿，连续两月超过4,000亿维持高位水平。

总体来看，1月份企业信贷和债券融资推动了金融数据大幅井喷，企业融资需求有了明显回升。虽然企业融资需求回升能否带动实体经济回暖目前尚无法证实，但金融数据连续两个月创历史记录的大幅回升值得我们特别关注和警觉。

--招商固收研究 孙彬彬、高志刚

1月M2同比增速回升至14.0%，创2014年7月以来新高，剔除非银影响后M2同比增速持续回升至14.3%，主要由于信贷大规模投放带来的派生效应，同样受益于央行大规模释放基础货币对冲外汇占款下滑，分存款类别来看，居民存款和企业存款增幅均高于去年同期，财政存款增速较去年同期少增近2,000亿，财政支出或已开始发力。

新增人民币贷款2.51万亿，远超市场预期，贷款余额同比增长15.2%，各类型贷款均有大幅增加，中长期贷款和票据融资尤甚，分类来看，相比居民贷款企业贷款同比增幅更大，反映地产等消费需求仍佳的同时，银行向企业贷款明显增加，企业中长期贷款新增1.06万亿，创历史新高，一是专项金融债配套贷款投放，二是年初冲贷款效应，能否形成趋势仍需结合2月数据进一步分析。

1月社融余额141.6万亿，同比增速回升至13.3%，社融新增3.42万亿，创历史新高，主要由于贷款大规模投放，受人民币贬值影响外币贷款继续大幅减少，委托贷款新增2,175亿，带动表外融资两个月大幅增加，债券融资新增4,547亿，股票融资新增近1,500亿，直接融资规模超过6,000亿，创历史新高，反映社会整体融资需求和供给均呈现持续好转迹象。

货币投放和融资均大幅超出市场预期，年初效应有所放大，但财政发力对实体融资的带动，尤其是对基建和房地产投资的拉动值得关注，如果综合2月数据仍然继续大幅增加，货币与信用之间的传导或逐渐被疏通，经济基本面企稳概率将大幅增加，债券市场将面临比较大的上行压力，建议控制久期。

--兴业研究分析师 李苗献

1月金融数据偏高，因银行一般秉承年初早放贷早受益做法，春节也使银行提前至1月放贷，导致信贷和社融超预期，并推高货币增速。预计未来货币信贷增长稳中有降。

政策展望方面，从现有情况来看，短期内降准降息的可能性不大。

--中金债券 陈健恒、范阳阳、唐薇

1月份金融数据高于预期，贷款和社融单月增量都创了历史新高，M2增速也有所回升。在产能过剩，经济增长较为疲弱的大背景下，如此高的货币信贷数据令市场感到诧异。不过1月份贷款冲开门红的嫌疑很大，持续性堪忧，预计从2月份开始将重新回落。

3月份将公布1、2月份合计经济数据，预计工业增加值将有所回落，2月份CPI也将从新下行，考虑到2月份的金融数据也将高位回落，货币政策可能从3月份之后逐步增加放松力度。

1月份信贷和社融创新高并不会对债市构成明显冲击，因为数据可持续性不强。不少银行（尤其是中小银行）由于今年信贷需求不强和对违约风险的担心，都开始增加对债券的配置需求，一些中小银行债券计划投资规模相比于去年增长30%-40%。中小银行从贷款转向债券投资的趋势仍在延续，配合货币政策的放松，今年同样有能力消化巨量债券供给。

--恒丰银行研究院宏观经济与金融市场研究员 蔡浩

2016年1月，在新增人民币贷款创下历史新高的2.51万亿的带动下，社会融资规模也达到了创纪录的3.42万亿，环比和同比均大幅提升。

从新增人民币贷款分项来看，新增居民贷款较上月近乎翻番，且以长期贷款为主，这或是受房地产去库存政策的影响，按揭贷款需求增加所致；居民短期贷款环比亦有千亿左右的增长，与近几年来的趋势一致，或与近年来消费形态的变化有关。

非金融企业及机关团体贷款环比增幅近4倍，为新增人民币贷款和社融创下历史新高的主因。其中，非金融企业的中长期贷款增幅达7,000亿，这里面既有年初项目储备较多，贷款需求旺盛的季节性因素，亦有企业因人民币汇率大幅波动，加速了去外债化进程，从而增加了对人民币贷款的需求。

本次数据还有一大特点，即非金融公司之外的机关团体贷款高达4,300亿人民币，这是多年来未有过的情形，上次出现这种情形，还要追朔到2009年一季度，当时正是4万亿刺激政策发力所致。

这或表明，在全球需求不振，通缩压力加大的情形下，为了稳增长和保就业，我国政府在实行长期供给侧改革的同时，也悄然加强了短期需求端的管理。

在稳增长、降杠杆、调结构的背景下，预计中央政府会出台更积极更有力度的财政政策，货币政策在稳的大基调下，会继续保持适度宽松，为中央经济工作会议定下的“三去一降一补”目标的达成保驾护航。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等

1月新增融资总量3.42万亿，环比多增1.61万亿，同比多增1.37万亿，源于对实体贷款超增2.54万亿，而表外融资中的委托信托贷款同比多增超1800亿，直接融资尤其债券融资也高增，除外币贷款萎靡外，社融全面增长。

信贷大幅上升，其中非居民中长贷结束下降趋势，新增1.06万亿，同比多增超4400亿，与银行在年初信贷冲量有关，或反映基建投资加码；居民中长贷新增4783亿创新高，同比多增超1400亿，反映房贷需求较大。

1月M2增速由上月13.3%回升至14%，远超去年12%的目标。当月人民币存款增加2.04万亿，其中居民和企业部门存款同比均多增超4000亿，临近春节企业存款仍多增，也导致M1继续上升，非银存款继续大幅萎缩，同比少增超4000亿。

1月社融信贷均远超市场预期，或预示着需求刺激再现，社会资金总量依旧充裕，短期内对疲弱的市场是一剂兴奋剂，但也会考验供给侧改革的决心。

与货币超增形成鲜明反差的是，1月外贸大幅萎缩表明经济依旧低迷，反映货币继续超发，积累长期贬值风险。央行四季度货币政策报告明确指出降准或导致资本外流、加大汇率贬值压力，因而降准等宽松货币政策或继续延后。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

1月新增信贷、社融都很多。从结构上看，中长贷比例还是比较高的，比如说居民房贷和基建投资等，说明经济局部可能出现一定改善。不过这里面应该还有相当的部分用于债务滚动、或者外币贷款置换等，因此还不能从这一个月的数据，就得出经济出现向好的判断。

政策方面，我们认为短期内出台降准和降息等宽松政策的可能性不大。下一个政策窗口可能要出现在4月份，待一季度形势明朗后再做定夺。加之近一段时间人民币汇率贬值压力略减，预计央行会通过公开市场逆回购和MLF滚动操作等，来维持市场的基本稳定。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

1月金融数据中，不论是社融、新增信贷还是M2，都超预期的高。但从实体经济的状况来看，需求并不是很强劲，和经济下行的趋势是有背离的。若社会融资中提到的对实体经济的贷款真实、有效，那么在未来一段时间，经济增长的预期可能会更加乐观一些。

目前只有年初一个月数据，还不能判断经济就有转好的可能，需要继续观察。

另外，1月M2和M1增速都太高，肯定会限制今年货币政策的空间。现在回头看，央行1月坚持不降准，也是有道理的。这样看来，短期内降准、降息的概率确实在下降。未来不排除对冲外汇占款减少而降准的可能，当然央行也可以用MLF等其他手段补充。

--光大证券固定收益首席分析师 张旭：

在还原季节性和债务置换因素等影响后，1月份金融数据并无明显异常之处，信贷增速的提高并不代表经济改善。

企业贷款新增1.94万亿元，规模较大，一方面是趋势性因素，还原债务置换的影响后，2015年企业贷款实际增速较快（增速约为39.4%），2016年1月延续2015年的趋势；另一方面，2016年为十三五开局之年，大量储备项目在2016年初投放。

居民中长期贷款增加4,783亿元，亦延续2015年高速增长趋势。2015全年增长36.8%，2015Q4累计同比增长76.9%。此外，2015年四季度投放较快，导致额度用完；年初额度下达后抢先投放。

春节提现导致M0提高，同比增长15.1%。2015年除夕为2月18日，1月末的走款不明显，因此同比数较高。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

贷款增加相当多，不过也是在预料之中了，主要是表外转回表内和境外转回境内。外币贷款还是在减少，以前大量信贷留在海外，现在很大一部分海外的Funding demand(融资需求)转回境内了，因为汇率的压力，而且房贷一般也集中在1月发放，经济刺激还是要依靠房地产市场；社融中委托贷款增加较多，债券也是明显多增。

M2增速也很高，说明存款派生比以前快；今年财政政策发力，国债和地方债发行量都会相当大，这也需要货币政策配合，目前在汇率压力暂时缓和的情况下，还是可以考虑先降准。

**相关背景**

--中国央行2015年四季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，做好供给侧结构性改革中的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，着力解决经济金融运行中的突出问题。

--国家发改委主任徐绍史表示，国内经济下行压力依然存在，而且一定程度上还在加大；今年一季度经济压力还是比较大，但政策工具箱里面还有好多政策能使经济运行在合理区间，今年经济增长目标区间为6.5-7%。

--中国央行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右；货币政策空间较小，因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

--因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点49.4，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳。（完）