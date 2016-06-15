分析师观点：中国5月M2增速创11个月新低 经济下行压力仍大

路透北京/上海6月15日 - 中国人民银行周三公布，5月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，增速创11个月来的新低，亦低于路透调查中值12.5%；5月新增人民币贷款9,855亿元，高于7,500亿元的路透调查中值。

央行数据并显示，5月末人民币贷款余额同比增长14.4%，高于路透14.2%的调查中值。

5月社会融资规模增量为6,599亿元人民币，比去年同期减少5,798亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加9,374亿元，同比多增864亿元。

以下为市场人士的评论:

--昆仑银行战略投资与发展部总经理助理 李建军：

货币增长延续了上月的态势。M1持续增长，M2继续回落。这说明，在中央释放出货币政策要稳健、不要过度刺激之后，央行很好地进行了执行，下一步货币政策将继续回归中性，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

M1的持续上升说明企业囤积现金的情况没有改善，说明企业一方面没有合适的投资机会；另一方面说明在低利率的环境下，持有现金的成本不高，积极寻找替代性的金融投资的动机较大。

信贷增长符合预期。经过4月份的大幅下跌之后，5月的信贷符合预期。但是居民贷款超过企业贷款的格局没有改变，值得注意。企业中长期贷款增加有限，票据融资仍然较高，说明在经济下行压力较大时，银行出于控制风险的考虑，倾向于增加票据融资，减少中长期贷款的发放。从企业角度看，凸显出企业投资意愿较弱，这也和近期制造业投资数据低迷所反映的情况是一致的。

近期数据尽管比一季度有所下降，但基本符合全年增长目标，也说明货币政策的基调仍然是“稳健”的。

--申万宏源宏观团队：

信贷多增可能更多源于地方债置换收缩，而非企业投资意愿改善。

社融继续回落，主因企业债券融资低迷和未贴现承兑汇票大降。M2增速继续回落，M1增速则再创新高。高基数效应带动M2继续回落并低于预期。M1再创新高，但并不能说明投资消费活跃，主要源于存款活期化和财政加杠杆。

投资消费下滑，信贷仍需加码。投资消费均面临调整压力，到位资金增速回落；且企业债券融资依然低迷，松货币仍需加码以稳定经济。

--中金固收团队：

5月份M2增速也明显下降，主要的原因包括：外汇占款在人民币贬值预期下仍是净减少，且减少量较4月份上升；社融的其他分项偏弱也使得银行除了贷款以外的表内资产增长放缓，例如信用债增量5月份出现了净减少、委托和信托贷款等非标的增量也在放缓；非银存款增量明显低于去年同期。

往前看，由于去年6-8月份M2基数升高，尤其是去年7月份股市下跌后的托市导致M2明显升高，加上后续融资需求会逐渐放缓，未来几个月M2增速还会继续下降，可能会跌回到10%-11%之间水平。M2增速放缓以及货币流通速度下降可能对经济和通胀产生压制作用，在基本上利好债市，同时也会倒逼货币政策在下半年提高放松力度。

社融增量低于贷款，整体增长偏弱。从融资结构可以看到社会融资的主要支撑仍在房地产，向前看商品房销售放缓风险较大，房地产相关融资可能逐步回落，加上基建项目相关融资减弱，制造业融资需求下降，整体社会融资面临继续下降风险。

预计下半年货币政策放松力度也会上升，债券下半年将复制去年下半年的牛市行情，尤其是利率债和高等级信用债。债券投资者可以继续加仓并坚定持有。

--兴业银行首席经济学家、兴业研究公司副总裁 鲁政委：

本月M2和社会融资存量增速双双回到13%以内，显示了“稳健偏宽松”的政策取向继续向“稳健”回归；单月贷款环比大幅反弹，主要是上月贷款较少，从1-5月份的信贷来看，节奏与往年的节奏精确一致。

M1继续加速和存款增加，相对于贷款、社会融资增加更为明显，显示地方债置换和政策性银行的融资，已极大缓解了地方政府的资金压力。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

5月新增信贷表观数据不算差，总体较4月明显好转，M2下滑明显主要由基数效应导致，但信贷结构存在问题。居民户中长期贷款高达5,281亿元，创有统计以来新高，显示地产热销对房贷的驱动作用仍在，需要注意居民户短期贷款继4月小幅减少后，5月增加不到500亿元，连续两个月表现较为疲弱，居民消费和个体工商户的经营稳定性值得注意。

5月社融规模增量仅有6,599亿元，表外融资再次出现负增长，主因票据融资出现大幅减少，可能与银监会“8号文”禁止本行理财资金对接本行信贷资产收益权（包括票据）有关；社融连续两个月表现较差，虽然符合去杠杆的方向，但过于快速的下降有“融资冻结”的风险，需关注是否有经济部门出现融资困难，以及由此引发的资金链条紧绷。

总体来看，5月信贷数据尚可但信贷结构存在问题且社融过低，表明后续经济增长压力将再次加大，这将拉低对均衡利率的前瞻指引，对债市影响预计偏积极。

--汇丰大中华区首席经济学家 屈宏斌：

人民币新增贷款超预期走强至9,855亿，住户部门贷款强劲是主因。企业中长期贷款较上月有所恢复，但低于去年同期，需求复苏基础仍然薄弱。

社融总量亦不及预期。信贷状况保持稳定，但风险尚存，尤其未来房地产销售或将逐步回落，私人部门投资意愿低下。稳增长仍应供给需求双方同时着手多管齐下。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

M2总量有增长，但是同比增速由于高基数6、7月份还要下行。而社融数据惨淡，受风险事件影响票据贴现锐减，债券融资转负，信用风险频发导致渠道不畅，预计也是趋势。

信贷数据良好，企业中长期融资有所恢复，但是主体还是依赖居民房贷，房地产销售如强弩之末，信贷增长未来堪忧。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

5月金融数据出炉，整体上符合预期。未来几个月，M2因为基数问题将继续走低，央行货币政策小组5月底发文称由于去年应对股灾推高了M2基数，由于基数效应，未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降。M1增速继续提高，货币活化现象持续，除了与财政资金“趴帐”有关外，与地产市场火爆、地方债发行、企业前期直接间接融资大幅扩张，而投资意愿下降有关。

信贷恢复正常水平。人民币新增贷款仍以住户部门中长期贷款为主，房地产市场持续回暖，带动购房贷款维持高位，而经济下行背景下，企业信贷融资需求仍然不够强劲。

当前货币政策仍将以稳健为主，美国夏季加息尚未完全排除可能性，英国退欧公投也会加剧外汇市场动荡，人民币贬值压力延续。年中季节性时点、MPA考核等对资金面形成一定干扰，需密切关注变化，我们认为央行会积极进行流动性投放进行应对，不会发生资金荒，未来货币政策延续稳健风格为主。

--东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师 李刘阳：

从5月新增信贷数据来看，总量不差，但结构不好。因为靠基建和房贷支撑，并不是健康的经济增长方式。

摆在中国经济眼前的主要问题，还是如何提高民间投资的回报率和吸引力，所以货币政策现在处于比较尴尬的状态，可做的事情不多，可发挥的空间不大。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

5月新增信贷中，住户中长期贷款5,000多亿，这个非常超预期，不过房贷的持续性不好说，下个月可能就会下降；企业的中长贷情况一般，这也和民间投资不好的情况比较一致。

目前来看，经济下行压力还是比较大。但如果想根本解决问题，必须要深入结构调整，货币政策没有必要进一步采取行动，维持现状就好。至于美联储是否会加息等外围变化，中国也可以通过调整汇率来进行应对。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

从数据来看， 信贷高，社融低，而且信贷结构里面居民房贷是大头，企业中长期贷款增长低迷，说明实体资金需求还是疲软。M2增速开始低于调控目标，但M1增速仍然很高，不过这并不表示企业投资需求旺盛，反而有可能是存款沉淀不进入实体的表现。

实体偏弱，说明货币政策很难收紧，但资金很难进入实体，与回报率偏低有密切关系，需要政府供给侧改革来解决，货币政策也不具备主动放松的空间。

**相关背景**

--受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。分析师认为，通胀年内温和，不构成对经济的主要威胁，在中央强调推进供给侧改革且经济基本底部企稳之际，货币政策短期将保持稳健。

--中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文更新今年宏观经济年度指标预测称，维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，并将固定资产投资增速预测上调0.2个百分点至为11.0%，出口增速预测下调4.1个百分点至-1.0%，CPI涨幅预测则上调至2.4%。

--6月1日公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。分析人士指出，考虑到短期经济下行压力尚不大，二季度经济增速仍有望接近一季度水准，而决策层最近也强调了供给侧改革的必要性和迫切性，短期政策宽松稳增长的必要性并不大。

--中国第一财经网站刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。

--中国财政部表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。(完)