分析师看中国11月末M2及信贷数据

图为在北京拍摄的百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海/北京12月12日 - 中国人民银行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元，明显高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.3%，低于路透调查中值12.5%。

央行数据并显示，11月末人民币贷款余额80.98万亿元，同比增长13.4%，路透调查中值为13.0%。

此外，11月社会融资规模为1.15万亿元人民币，比上年同期减少847亿元。

主要数据:

--11月新增人民币贷款8,527亿元，路透调查中值为6,500亿元

--11月末M2同比增长12.3%，路透调查中值为12.5%

--11月末人民币贷款余额同比增长13.4%，路透调查中值为13.0%

以下为市场人士的评论:

--申银万国证券债券团队：

结构因素突出，票据多、短贷少，实体需求依然不

票据贷款2,424亿，同比多增2,233亿，也比上月多增1,253亿，同时社融当中未贴现的票据下降672亿，虽然仍在下降，但下降规模也比上月少1,741亿。可见11月信贷质量仍然较差，银行用票据占额度的情况依然严重，以及股市的突然火爆，应该也在一定程度上助长了票据的“虚增”。扣除票据的影响，11月新增贷款6,103亿，新增社融6,748亿，和10月相比实际变化不大。

从中长期贷款的情况来看，企业中长期信贷增加2,879亿，比上月多增647亿，比较平稳，但较去年同期多增2,021亿。我们认为，今年企业信贷受到表外转表内的影响较大，一方面企业中长期信贷6月以后一直稳定在2,500亿左右的规模，同时社融当中委托贷款、信托、未贴现承兑汇票的规模也一直相对稳定，因此企业中长期信贷很多是表外转回贡献，实际新增量并不大。而更能代表企业生产活跃程度的短期信贷仍然不振，11月只有534亿，反映实体经济需求依然低迷。

其他分项中，企业的债券和股票融资有所增加，但在总量中贡献有限，新增居民贷款2,486亿，其中中长期贷款增加1,830亿元，比较平稳。

总体来看，11月金融数据反映出实体经济需求仍然不足，票据的增长是信贷和社融增长的主要来源，表外转表内的影响是中长期贷款增长的主要来源。票据多、短贷少的结构性特征更加显着，企业需求萎靡的特征依然严重。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

1、11月信贷增长超预期，但质量乏善可陈。当月信贷总量达到8,527亿，超过市场预期，其中亮点在于住户部门中长期信贷增加较快，当月增长1,830亿，这主要得益9月后房贷条件放松和降息影响，该数据对地产销售企稳有一定帮助；企业部门信贷总量出现扩张，但主要源于票据融资增加，当月达到2,424亿元，远超历史同期。由于银行间市场流动性宽松，票据贴现利率不断走低，我们不排除企业有短期融资进入股市可能。支持投资的中长期贷款增加依然较为稳定。

2、从M2增长来看，增速仅为12.3%，低于市场预期，我们理解财政存款投放减少、外汇占款投放变化和表外理财减缓是主要原因。11月财政存款增加了229亿元，没有出现净投放，这与往年年末财政集中用钱模式已经发生改变；股票市场火爆使理财资金增长滞缓，也影响月末回表的存款数量，同时存款偏离度考核也有一定影响。

3、社会融资规模当月增长1.15万亿，主要缘于直接融资增长，其中股票和债券融资分别达到672和1,826亿元。以信托、委托为代表的表外融资仍在萎缩。此外，经济下行、企业盈利堪忧影响未贴现银行承兑汇票，当月大幅减少672亿元。

4、向前看，我们理解直接融资替代“非标”的趋势仍将延续，M2下滑本身不值得担忧，央行会通过稳利率，定向宽信用来支持实体经济。尽管年内货币政策以稳为主，降准概率不大，但在2015年存在降息1次，降准2次以上的宽松政策空间。

--宏源证券宏观团队 孙海琳、朱晓明：

11月金融货币数据快评：宽信贷效果初显 后续或更仰仗开行

1）11月人民币贷款增加8,527亿元，大幅超出市场预期，或与按揭利率下降刺激居民按揭贷款、地方平台公司在债务甄别最后期限前冲贷款、基建项目配套信贷投放以及央行窗口指导等因素相关。

2）社会融资规模恢复性增长，除新增信贷外，债券和股票等直接融资也贡献较大，委托信托贷款仍在收缩；M2增速下行，货币创造不足，银行负债端压力仍大。

3）后续货币政策判断：总体延续宽松基调但不排除短期风险，降准短期内或难兑现，春节前仍有降息可能，货币政策将更重视宽信贷，预计央行将更多运用创新工具和依赖国开行通道，以疏通货币政策传导机制，这一过程中不排除阶段性流动性风险。

由于中小企业融资难题仍未缓解，且经济下行压力较大，预计央行仍将鼓励信贷投放，全年新增信贷或在9.8万亿元左右。近期市场传言央行将全年合意贷款额度调到10万亿以内，我们认为基于融资难题和经济压力，央行确实会鼓励信贷投放，但可能达不到10万亿的规模，初步预计全年新增信贷或在9.8万亿左右，也就是说，预计12月新增信贷6,000亿元左右。

宽货币无法传导为宽信用，根源在商业银行顺周期行为。今年以来，尽管央行采取了多种宽松措施，但融资难融资贵问题有增无减，显示出货币政策有效性下降，其根源是传导机制不畅。经济下行周期中，随着信用风险的上升，银行需要更高的风险溢价来覆盖坏账风险，放贷意愿较低。在此背景下，央行更重视的是理顺货币政策传导机制，而非直接的放水。

未来货币政策将更重视宽信贷，预计央行将更多运用创新工具和依赖国开行通道，以疏通货币政策传导机制，这一过程中不排除阶段性流动性风险。预计货币政策仍将注重加强灵活性主动性，对疏通货币政策传导渠道会进一步重视，SLF、MLF或将成为央行解决委托代理问题（传导机制不畅）的工具，其到期续作并非理所当然，而要视听话程度而定。政策性银行会更多承担货币政策执行者职能，商业银行会更多受SLF、MLF等定向工具调控，流动性投放会更直接与信贷投放挂钩，本月到期的MLF在多大程度上续作要视信贷投放情况而定，市场预期中的降准也可能以SLF、MLF、PSL等形式代替，这个过程中可能会有一些流动性紧张压力，但这也是央行倒逼商行的筹码。

降准短期或难兑现，春节前仍存在降息可能。从上次降息大幅侵蚀银行的存贷利差可以猜测，目前央行的态度就是来一场利益再分配，从不听话的顺周期的金融机构（商业银行）身上割肉补贴听话的逆周期的金融机构（国开行），这样或许才能使货币政策传导机制更为畅通。市场期望的降准短期或难兑现，因为降准一方面是长期资金（不大可能用来对冲短期IPO压力），另一方面是主动性在商行手里（钱可能仍下不到实体），短期资金缺口和引导信贷投放都可以由SLF、MLF、PSL等工具代替；而降息的阻力已被打破，在观察一段时间上次降息的政策效果后，若有需要仍可能选择降息以补贴实体，缓解经济下行压力和债务风险。

--民生证券宏观团队：

11月份社会融资规模增1.15万亿元，社融余额增速下降至14%（10月为14.2%），表内融资仍然偏强（11月8,527亿高于近年均值），但未贴现承兑汇票和信托贷款下降继续拖累社融，主因是房地产投资下行和非标转标的监管压力致同业创新活动放缓。

新增人民币贷款8,527亿，看似“美好”信贷数据的背后还是依靠票据融资和企业中长期贷款，前者银行风险偏好收缩，只能用票据完成央行下达银行的信用额度；后者反映银行在风险偏好回落之时只敢将信用贷给有政府背书的公共部门。

M2同比12.3%，同比增速回落因高基数，M2的环比增量高于历史同期，贷款派生存款的力度有所增强，但实际上信用派生的主力很多是由票据贡献，质量不高。

宽货币配合宽财政，降息之后还有降息。一方面，货币政策传导机制受阻，金融实体冷热不均，只能靠基建投资加速（政府信用弱化银行风险偏好收缩）将基础货币作用于实体。另一方面，当货币作用不到实体，降低融资成本的任务还是只能靠价格手段。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

从11月信贷和社融的数据来看，感觉有一种发生转折的味道。也就是说，在降息后，金融机构认为这可能是降息周期的开始，信贷投放的主动性有所增加。但M2增量有点低，这可能和11月财政支出比较慢有关，财政存款的投放力度不如预期。

政策方面，中央经济会议提出“松紧适度”的说法，我们认为，未来全面的放松会有，但用起来会比较谨慎，尤其在降息这个工具的使用上。预计明年会有一至两次降息，最早出现在一季度末；降准还是有必要，且在降息之前，春节前后是一个比较可能的时间点。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

信贷回升融资低迷，货币宽松预期未改。

11月新增融资总量11,500亿，环比回升但同比仍降，其中人民币贷款同比多增超2,000亿，而委托、信托贷款同比少增；

11月新增贷款8,527亿，主要票据融资同比多增2,233亿，而居民中长期贷款投放同比仅多增12亿，高房贷利率下房贷需求仍承压；非居民中长贷同比多增超2,000亿，或与近期基建投资加码有关；

11月M2增速回落至12.3%，M1持平为3.2%，存款偏离度考核效应延续，而融资总量低迷导致货币创造萎缩；

11月降息旨在降低实体经济融资成本，而降息之后短期实体经济并未受益，反而是虚拟经济极度火爆，货币放松陷入两难。但考虑到融资回落增加经济下行和通缩风险，货币宽松趋势未变。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

1）11月信贷8,527亿元，大幅好于预期，看来此前有关央行提高合意贷款规模的消息不假。

2）分项看，住户和企业中长期贷款分别为1,830亿和2,879亿元，均较上月大幅回升，表明地产放松限贷政策开始见效，企业投资意愿有所加强，不过两项数据在年内均属一般水平，票据融资升至2,424亿元，为两年半新高，有冲量嫌疑。

3）社融总量1.15万亿，较10月大幅改善，但仍低于上半年和去年同期水平，表外融资规模约3,000亿元，创下半年以来新高，但仍低于过往表现。

4）M2增速继续回落至12.3%，信贷与社融的增长尚未有效转化成货币投放。

5）总体而言，信贷与社融出现改善，这有利于宏观经济的企稳，如果势头能够持续，将能对明年一季度经济起到提振作用，并有利于缓解当前不断恶化的企业信用风险，对企业度年关有帮助，但关键是信贷投放能否有效转化成货币投放，若M2弱势运行，则经济数据的改善可能不会太明显，这一点仍需时间观察；融资回表的趋势仍在继续，这符合监管意图，符合中央经济工作会议提出的降杠杆去泡沫要求，但表外融资持续偏弱，不利于低评级企业获得资金；在银行信贷投放加速的情况下，降息降准的迫切性都有所下降。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

整体看11月新增信贷超出预期，广义和狭义货币并没有上升，反而有所下降，显示流动性并没有太大的改善，尤其是实体经济流动性偏紧状态还在持续，还是需要央行进行实质性的政策放松。

近期来看，近一、二个月广义和狭义货币都处于历史低位附近，显示经济下滑的一个重要原因是流动性偏紧，遏制经济下滑就需要货币政策适度放松。

今年整个外汇占款比去年减少，央行更注重短期流动性，中长期流动性却没有太多关注，而1月份要传闻将非银行存款纳入一般存款范畴，会导致流动性将进一步偏紧，所以流动性偏紧的状况会持续。

中长期利率在降息之后没有有效下降，目前通胀水平偏低，实际上有通缩的压力，所以需要进一步降息，也需要进一步降准来释放基础货币。

--光大证券首席经济学家 徐高：

新增信贷高于预期，信贷的增加在情理之中，现在实体经济融资难的问题相当明显，而且下午公布的实体经济数据显示固定资产投资的到位资金增长大幅度下滑，尤其是在房地产投资方面。实体经济融资难导致投资增速进一步走低，给稳增长带来非常大的压力。

在这种背景下，再加上表外融资其实一直都增长得比较弱--11月份信贷数据还可以，但是表外融资并不强，说明现在要解决实体经济融资难其实就只有银行信贷这个途径；像别的债券、股票融资在社融里占的比例都很小，不能够解决根本性的问题。

信贷宽松其实已经开始了，如果真如媒体报导的央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，那么12月份新增信贷应该在九千亿以上，算相当多的。因为按照季节性规律，12月份新增信贷大概在六千亿左右。

信贷宽松的后果有两点：第一，有助于实体经济融资瓶颈的缓解。这从11月的数据看还不明显，但我们相信到12月份，这么多信贷对融资难还是会有所改善的。第二，从银行间市场来看，流动性“堰塞湖”带来了流动性盛宴，即货币很松但是又传导不到实体经济中。现在信贷的投放有利于把资金从银行间市场向实体经济疏导。但反过来，可能会给银行间资金面带来负面的影响，所以可能会给现在金融资产蓬勃上涨的态势降温。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩：

金融数据总体符合预期，贷款同比增量较大，而且中长期贷款占比高，说明固定资产投资拉动经济的方式还是主流。不过从社会融资规模看，表外需求同比还是明显下降，实体经济需求未必如贷款反应的良好势头一样。

金融数据反映出目前经济运行仍然比较弱，目前的政策基调很难令数据有明显好转，也不会带来经济的大幅回升。改革需要时间，只能以时间换空间，不指望近期，比如说年内会有全面宽松政策落地。

--国海证券固定收益分析师 黄诗城：

11月贷款增速出现较大的环比增长，年末贷款有望向10万亿靠拢。从结构来看，以房贷为代表的个人中长期贷款增长较多，平台贷为代表企业中长期规模也略有回升，不过仍有近30%的贷款是票据融资，反映出目前国内经济体的有效融资需求仍然不强，也导致M2增速和社融增速继续维持在低位水平。

后续来看，央行如何将宽松传递到实体仍是一个较大的问题，结合中央经济工作会议来看，除了维持宽松环境和定向、结构调控之外，融资模式创新和资本市场的发展也将是重要的方向。

--澳新银行中国经济师 周浩：

基本上是有指导的，中长期贷款本月增加不少，应该一般都是政府类项目，票据融资增加也正常，为了在年末冲量；M2有点低，这将提升降准的概率。

最后贷款还是要冲一冲，但也不会太猛，大家现在也不太愿意放，按照央行提出的10万亿的全年控制目标，还有9,000多亿的空间，既然已经放调子了，最后一个月有可能能冲到9,000亿。

政策方面，接下来降准可能性更大一些，但不一定对经济有很快的拉动作用，不过降准可以向市场传导一个更明确的放松预期，鼓励银行放贷对经济有直接拉动作用；此外最后一个月还有大量的财政存款投放，可能对央行的政策出台时机有所影响。

--交通银行资管中心高级分析师 陈鹄飞：

11月新增人民币贷款超预期增长至8,527亿元，中长期贷款也是大幅攀升至4,709亿元，新增贷款、企业中长期贷款规模相比历年同期均创历史新高。

贷款大涨原因有二：一是，从10月下旬国务院常务会议要求“各地区、各部门年底集中交总账”以来，发改委明显提速了大型基础设施建设的批复进度，各地区也纷纷加大了“既有利稳定经济增长，又着眼于产业结构调整且迟早要干”的重大项目建设进度，年末新增贷款的超预期多增有助于加强信贷对重大项目建设的支持用作用。

二是，在当前经济仍处于增速寻底、信用风险溢价抬升的转型阶段，政策推动加大商业银行合意贷款的增长规模，可有效发挥信贷对实体的支持作用，从而稳定经济的适度增长，又能大概率降低实体经济融资的信用风险溢价，助推私人部门投资信心的回暖。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

从货币供应量来说，11月12.3%的M2同比增速比较低，可能和外汇占款不多有关。同期信贷增量，比往年同期都多，有点超预期。

从信贷结构上看，个人住户的中长贷有1,800多亿，比上个月增加不少，说明住房贷款有一定回升；企业方面，中长期贷款情况也还可以，应该是前期的一些投资项目，开始起作用了。但问题是票据融资有点多，则可能是银行借此来响应央行宽信贷的要求。

中央经济会议说的很清楚，保增长还是很重要的地位。因此政策大方向还是放松。除了财政政策会更加积极有力外，货币政策上，未来降息和降准都会出现。而且从时间点上看，不排除年内降准，降息最早要在春节前后了。

--东莞银行金融市场部分析师 陈龙

M2同比增长12.3%，继续大幅度低于市场预期，与实体经济及景气指标相对应，说明当前金融活动继续呈现萎缩状态；M1方面，累计3.2%的增速与10月份持平，表明定向宽松思维下的货币扩张还没启动；而新增贷款大大超出市场预期，也比我们预期的7,000亿规模多了1,500亿，说明央行的货币定向宽松和窗口指导政策在一定程度上起作用，而占社会融资总量达到74.15%的现实则反衬了间接融资继续主导了社会融资，在非标等“影子银行”规范化管理的大背景下，社会融资继续萎缩。

另一方面，商业银行普遍信贷资源紧张的现实，又限制了未来信贷投放的能力，社融不乐观、信贷资源仅限于定向，未来信贷出路仍然不容乐观。

展望未来，由于宏观经济继续下行，价格通缩继续发展，稳增长和缓风险以及未来的转型升级的预备，都需要央行在货币层面提供一定的支持。我们认为，央行将继续在定向宽松和窗口指导上加强信贷投放的力度和效果，除了SLF\MLF\PSL等面向中大型金融机构的定向工具外，特别是利用票据直贴的窗口工具向中小型金融机构直接投放支持小微三农等方面的货币资金。

**相关背景**

--周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。

--中国国家主席习近平主持召开的中共中央政治局会议指出，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

--中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，创五年来新低；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。

--2014年第12期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行12月料维持当前存款基准利率不变，但降准预期浓厚，预测当月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在20%的机构数比例，年内首次不足五成。拉长时间段来看，未来三个月内，降息降准预期均强劲。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 黄凯)

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