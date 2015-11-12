中国10月M2提速但信贷及社融走低 稳增长仍需宽松政策护航（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增市场评论和更多细节)
路透上海11月12日 - 尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。
分析人士并认为，经济走势仍难乐观，未来仍需宏观政策保驾护航；惟短期货币政策宽松或独木难支，财政政策有望积极配合，包括专项金融债发行等举措亦有望多管齐下共同助力经济稳增长。
“社融与信贷数据再现断崖式下跌，尽管有年末临近的时点因素，但更多地还是反映了实体经济羸弱有效需求不足，以及面临坏账压力下银行对风控标准提高所带来的双杀局面,”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮称。
他并指出，M2增速已连续数月好于市场预期，在过往，M2提速后往往带来实体经济数据的好转，但显然目前这一关系已经打破，M2提速后实体经济在继续下滑。
他同时认为，这次金融数据可以为近期货币政策是否要踩刹车的争论画上句号，“尽管双降的边际效用在下降，但未来货币政策继续放松的迫切性并没有降低。”
中国央行周四公布数据显示，10月新增人民币贷款5,136亿元，远低于此前路透7,982亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，高于路透调查中值13.2%，并创2014年7月以来新高；月末人民币贷款余额同比增15.4%，路透调查中值为15.5%。
央行数据并显示，10月社会融资规模增量为4,767亿元人民币，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元，创去年7月以来新低。其中当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,574亿元，同比多增53亿元。
欲浏览中国10月金融数据图表，请点击：reut.rs/1kqQAwp
周三公布的数据亦显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。
**货币及财政政策仍需同步发力**
海通证券宏观债券团队姜超、顾潇啸认为，信贷融资大幅回落，货币政策独木难支。10月经济下行未止，通缩加剧企业实际融资成本居高不下，降息仍有空间。但央行三季度报告表示不能过度放水、妨碍市场有效出清，未来需降低货币宽松预期。而近期高层放风突破3%财政赤字率约束，未来财政政策或成主角。
中国财政部副部长朱光耀此前称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。
申万宏源债券研究团队指出，财政存款新增量低于去年同期、贷款投放多于去年同期，以及10月新增外汇占款边际改善等，带动M2增速反弹。综合看，10月财政政策力度明显强于货币政策，但是财政资金在整体投资资金中的占比偏低，仅靠财政发力是稳不住经济的。
“后续仍需要货币政策的配合，降息，降准，加大信贷的投放、配合财政政策、产业政策、等提升资金进入实体的比例，加大城投债以及专项金融债发行规模，上调地方政府债发行规模等都是可选政策。”该券商称。
三位消息人士周四对路透表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。
中金债券研究团队则表示，未来财政和货币政策都必须转向更为积极。政府继续加码专项金融债也显示在严峻的形势下，政府仍希望尽更多的努力来托底经济，“但我们依然认为中央加杠杆才最有效，企业和城投加杠杆没有可持续性，效果也不好。货币政策层面引导实际利率下降仍是正道，”
为应对经济下行压力，中国四季度会继续加快投资项目审批。尤其当前拉动经济的三驾马车都显乏力，从短期看扩大投资仍是稳定中国经济的重要手段。发改委新闻发言人施子海周四公布，该委10月审批核准固定资产投资项目19个，规模864亿元；1-10月共核准项目237个，总投资18,995亿元。(完)
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。