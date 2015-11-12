中国10月M2提速但信贷及社融走低 稳增长仍需宽松政策护航（更新版）

图为合肥一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

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路透上海11月12日 - 尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。

分析人士并认为，经济走势仍难乐观，未来仍需宏观政策保驾护航；惟短期货币政策宽松或独木难支，财政政策有望积极配合，包括专项金融债发行等举措亦有望多管齐下共同助力经济稳增长。

“社融与信贷数据再现断崖式下跌，尽管有年末临近的时点因素，但更多地还是反映了实体经济羸弱有效需求不足，以及面临坏账压力下银行对风控标准提高所带来的双杀局面,”招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮称。

他并指出，M2增速已连续数月好于市场预期，在过往，M2提速后往往带来实体经济数据的好转，但显然目前这一关系已经打破，M2提速后实体经济在继续下滑。

他同时认为，这次金融数据可以为近期货币政策是否要踩刹车的争论画上句号，“尽管双降的边际效用在下降，但未来货币政策继续放松的迫切性并没有降低。”

中国央行周四公布数据显示，10月新增人民币贷款5,136亿元，远低于此前路透7,982亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，高于路透调查中值13.2%，并创2014年7月以来新高；月末人民币贷款余额同比增15.4%，路透调查中值为15.5%。

央行数据并显示，10月社会融资规模增量为4,767亿元人民币，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元，创去年7月以来新低。其中当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,574亿元，同比多增53亿元。

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周三公布的数据亦显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

**货币及财政政策仍需同步发力**

海通证券宏观债券团队姜超、顾潇啸认为，信贷融资大幅回落，货币政策独木难支。10月经济下行未止，通缩加剧企业实际融资成本居高不下，降息仍有空间。但央行三季度报告表示不能过度放水、妨碍市场有效出清，未来需降低货币宽松预期。而近期高层放风突破3%财政赤字率约束，未来财政政策或成主角。

中国财政部副部长朱光耀此前称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

申万宏源债券研究团队指出，财政存款新增量低于去年同期、贷款投放多于去年同期，以及10月新增外汇占款边际改善等，带动M2增速反弹。综合看，10月财政政策力度明显强于货币政策，但是财政资金在整体投资资金中的占比偏低，仅靠财政发力是稳不住经济的。

“后续仍需要货币政策的配合，降息，降准，加大信贷的投放、配合财政政策、产业政策、等提升资金进入实体的比例，加大城投债以及专项金融债发行规模，上调地方政府债发行规模等都是可选政策。”该券商称。

三位消息人士周四对路透表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。

中金债券研究团队则表示，未来财政和货币政策都必须转向更为积极。政府继续加码专项金融债也显示在严峻的形势下，政府仍希望尽更多的努力来托底经济，“但我们依然认为中央加杠杆才最有效，企业和城投加杠杆没有可持续性，效果也不好。货币政策层面引导实际利率下降仍是正道，”

为应对经济下行压力，中国四季度会继续加快投资项目审批。尤其当前拉动经济的三驾马车都显乏力，从短期看扩大投资仍是稳定中国经济的重要手段。发改委新闻发言人施子海周四公布，该委10月审批核准固定资产投资项目19个，规模864亿元；1-10月共核准项目237个，总投资18,995亿元。(完)

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