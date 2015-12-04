中国数据观测：11月M2增速料维持高位 新增贷款环比明显上升

公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据

公布时间: 无固定时间，最晚12月15日

调查APP： M2 新增贷款

--调查结果

预估中值 上月 预估区间 上年同期 预测数

广义货币供应 13.4 13.5 12.8 ~ 13.8 12.3 31

量(M2)同比%

新增人民币贷 7,000 5,136 5,000 ~ 8,800 8527 29

款(亿元)

人民币贷款余 15.3 15.4 15.1 ~ 15.5 13.4 11

额同比%

--数据要点：

路透调查的31家机构预测中值显示，中国11月新增人民币贷款预计为7,000亿元人民币，明显高于上月的5,136亿；11月M2的同比增速预计为13.4%，较上月微降，仍维持高位。

调查显示，实体经济企稳压力较大，11月信贷投放将较上月回升，M2增速仍维持高位。若12月美联储加息 “靴子”落地，不排除年内再次降准的可能。

“考虑到季节性因素，以及政策性银行债券加速发行或将缓冲融资需求的下行趋势，预计新增人民币贷款和新增社会融资总量可能较上月的大幅下滑有小幅回升。”中金报告称。

交通银行报告称，前期央行稳中偏松的货币政策和积极财政政策带来的财政存款下放，基本能对冲外汇占款下降等负面因素的影响，预计M2将维持现有的高位增速水平，同比增速较上月略有下降。

交行首席经济学家连平指出，若美国在12月加息，届时如果国内资金流出压力过大，不排除年内有降准的可能。若美联储推迟加息，则国内年底年初不排除再次降息的可能性。

瑞银报告也强调，虽然可用作项目资本金的专项建设基金的快速拨付有助于银行扩大放贷规模，但11月企业债发行规模也有所扩张，可能一定程度上拉低贷款增速，但支撑社会融资规模增长。

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第12期的参与机构预期，央行12月维持基准利率不变，但近五成的 机构预期12月大型存款类机构法定存款准备金率会降至17.5%以下；未来三个月，预期该准备金率会下调的比 例达到八成，均较上期提高。(完)