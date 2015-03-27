中国企业海外并购收效甚好 让怀疑者动摇

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

路透香港3月27日 - 中国企业近几年通过并购扩张在国际版图上的收效甚好，这对中国化工集团可能是个鼓舞。中化出价77亿美元并购了意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)PECI.MI，整合工作即将展开。

在廉价资金和巨大的本土市场支持下，大批中国企业走出国门，展开了已持续10年之久的并购潮，已经买下3,910亿美元资产。这些企业多为国有企业。

由于大宗商品价格下跌，资源领域的并购结果可能好坏不一，但其它领域的结果则更令人鼓舞。

非资源企业方面，路透回顾了已有三年甚至更久的25宗最大的中国海外并购案，分析其股价走势、营收及利润状况。其中七家的信息不充分，因合并的一方或双方是未上市公司。

而其中14宗并购案中，买卖双方的三项指标都有所改善。

过往成功的收购案例包括：联想集团(0992.HK)在2004年对IBM(IBM.N)笔记本业务的具里程碑意义的收购，2010年吉利汽车(0175.HK)对福特(F.N)旗下沃尔沃汽车的收购，以及大连万达在2012年对美国影院连锁机构AMC Entertainment(AMC.N)的收购。

只有四宗收购表现不尽人意，包括上汽集团(600104.SS)在2004年对韩国双龙汽车的收购，以及山东济宁如意毛纺织股份有限公司于2012年对澳洲Cubbie集团的收购。

银行家和业内人士称，中国公司在跨国收购中缺乏经验，导致目标公司对整合产生疑问，反过来又会使他们花更多的钱以说服目标公司同意收购。在其他一些案例中，中国投标者仅仅是更具攻势的买家。

例如在今年1月份，复星国际(0656.HK)对Club Mediterranee的收购较后者四家同行的平均企业价值倍数的溢价高达62%。

然而，中国买家不仅仅只是出手阔绰，他们对买的东西还很有想法，安永亚太地区金融服务业务资深合伙人Keith Pogson称。

“对于中国消费者需要什么、什么在中国有用等方面，中国买家可能比国外竞争者有更好的主意，”他说。

中国海外并购一览表：link.reuters.com/quf44w

**放手管理**

联想收购IBM是最突出的成功范例。时隔11年之后，联想已成长为全球最大个人电脑(PC)厂商，以股价翻五倍、营收年均增长28%的成绩回击了怀疑者的论调。

参与此项交易的一名知情人士称，联想知道，它必须在维持IBM企业文化的前提下迅速将其整合融入联想。比如，联想保留了两个运营中心--一个在北卡罗来纳州的莫里斯维尔，另一个在北京；还保留了大部分IBM管理团队。

联想董事长兼执行长杨元庆对路透表示，“也许最重要的是...我们花在文化融合方面的精力并不少于业务流程和企业运作。”

吉利也让沃尔沃在瑞典拥有自己的管理团队。

“中国人对海外业务实行很大程度的放手管理，一般都会让原来的外国管理者掌控，”普华永道大中华区私募股权基金业务组的主管合伙人

鲍德暐(David Brown)表示。

汤森路透的数据显示，中国公司宣布的海外收购交易大约有3,800宗，2008年交易总值达到704亿美元峰值，当时正值全球金融危机爆发前夕。去年的这一数字为555亿美元。

中资企业海外并购案有48%发生在矿业和能源领域，因为中国为促进经济发展而在资源方面大肆支出。但中资企业也在发力追逐制造业、金融业和消费行业的目标，但遭遇到情况不熟悉的挑战。

“财力雄厚并不一定能保证业务的高效运营。中资企业已经开始认识到这一点，”风险投资公司Alvarez & Marsal亚洲业务主管Oliver Stratton表示。(完)

(编译 王丽鑫/秦德兴/王颖；审校 屈桂娟)

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