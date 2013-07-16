马建堂：经努力可实现全年经济增长预期目标

路透北京7月16日 - 中国二季度经济成长率续降至7.5%，市场对下半年走势的担忧有增无减。但在中国国家统计局局长马建堂看来，上半年中国经济运行总体还是平稳，下半年料继续保持平稳增长，经过努力可以实现全年预期目标；此外稍微偏紧的宏观经济环境也有利于结构调整。

“7.6%可能是中国经济发展状况的缩影...上半年总体还是平稳的，主要指标还在合理的、客观的区间，”新华网周二援引他对宏观经济数据进行解读时的话称。

马建堂指出，7.6%的速度应该横向和美欧日等其它国家比较，应该说是比较快的速度，这在国内外复杂的环境下已经很不容易.

“（经济增长的）基本的动力尽管有变化，但现在仍然存在...我个人认为，下半年国民经济还会继续保持这样一种平稳增长的态势，经过努力是可以实现全年的预期目标的，”他在接受新华网采访时称。

马建堂并称，稍微偏紧的宏观经济环境也有利于结构调整，因为倘若经济增速在12%、13%、15%、16%，可能需求绷得很紧，这种状态可能不利于结构调整，什么东西都卖得出去，企业就没有压力进行产品创新。

“从去年以来，经济增速稳定在7.5%到8%的区间，宏观环境既不那么热，又比较平稳，又有一定的市场压力，”他说，“不是说你生产的东西都能卖得出去，要想生存下去、要想发展下去，就要进行技术创新，就要进行调整产品结构，这就是市场压力。”

马建堂认为中国经济增长基本动力最主要的就是十八大所讲的新“四化”，尤其其中的以人为本的城镇化和新型工业化。

他指出，所谓城镇化就是使越来越多的居民和经济活动集聚到城镇，如此从需求层面来讲就可以带动很多投资需求和消费需求。据他透露，2001年到2011年10年期间城镇化每提高一个百分点，拉动投资增长3.7个百分点，拉动消费增长1.8个百分点。

中国去年的城镇化率仅有52.6%，但是发达国家的城镇化率都超过70%。“按70%这个目标来作为中国未来十年或二十年的目标来看的话，还有20个点的空间。所以说，需求的潜力还是很大的，”马建堂称。

另外，十八大提出到2020年要基本实现工业化，基本实现工业化水平就是要达到80%，而在2010年中国工业化水平也只有60%，那么工业化也有20个点的提升空间，会对中国经济产生很大的推动和拉动力量。

“从长远来看推动我国发展的动力尽管有所变化，但是基本格局没有变，”他说。

他并透露，统计局近期针对25万户企业进行问卷调查，有65%的企业预期本企业下半年经营状况大致平稳，还有20%左右预期下半年还会好一些，当然也还有15%左右的预期下半年更坏。

中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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