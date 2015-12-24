四季度银行家和企业家宏观经济热度指数均降至逾三年低点--中国央行

图为北京国贸桥晚高峰一景。 REUTERS/Jason Lee

路透北京12月24日 - 中国央行周四公布四季度问卷调查报告显示，当季银行家和企业家宏观经济热度指数和宏观经济信心指数环比均下降，并降至2012年四季度以来最低水平。

央行网站刊登四季度企业家问卷调查报告称，四季度银行家宏观经济热度指数较上季下降1.7个百分点至17.7%，其中65.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”；银行家宏观经济信心指数下降2.7个百分点至37.9%。

与此同时，四季度企业家宏观经济热度指数降至22.7%，较去年同期下降8.4个百分点，其中55.8%的企业家认为宏观经济“偏冷”；企业家信心指数亦同比下降15个百分点至46%。

当季银行业景气指数和银行盈利指数双双降至60.5%和62.6%，如果和上年同期相比，降幅分别达10.2个和11.3个百分点。

与此相对应的是，四季度贷款总体需求指数56.8%，环比持平；制造业贷款需求指数降至48%，亦为2012年四季度以来最低。

同期，有32.6%的银行家认为货币政策“偏松”，63.4%的银行家认为“适度”；对下季度， 38.8%的银行家预期“趋松”。

企业家方面，有13.6%的企业家认为出口订单较上季“增加”,60.1%认为“持平”，26.3%认为“减少”；国内订单方面，14.1%的企业家认为本季订单较上季“增加”，56.8%认为“持平”，29.1% 认为“减少”。

四季度有22.8%的企业家认为本季资金周转状况“困难”，有”，30.8%认为企业盈利“增亏或减盈”。

**居民未来就业预期指数降至低点**

央行同时并公布四季度城镇储户问卷调查报告，未来就业预期指数降至45.3%，创逾三年最低水准；有52.0%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高2.4个百分点。

报告显示，四季度只有11.7%的居民认为“形势较好，就业容易”，有43.4%的居民认为“形势严峻，就业难” 或“看不准”。

“对下季房价，18.4%的居民预期‘上涨’，52.7%的居民预期‘基本不变’，15.2%的居民预期‘下降’，”报告称，“未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为14.7%， 较上季提高0.9个百分点。”

四季度倾向于“更多储蓄”的居民占比较上季回落2个百分点至42%；倾向于“更多投资”的居民占比为37.2%，较上季提高1.6个百分点。

而居民偏爱的前三位投资方式依次为基金及理财产品、债券和股票，选择这三种投资方式的居民占比分别为33.0%、15.0%和14.7%。

居民的未来收入信心指数降至49.1，当期物价满意指数则降至26.3%，其中51.1%的居民认为物价“高，难以接受”。（完）

欲览银行家问卷报告，请点击 here

欲览企业家问卷报告，请点击 here

欲览城镇储户问卷报告，请点击 here