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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 17:31 BJT

三季度62.2%银行家认为宏观经济偏冷 较上季上升2.7个百分点--央行

路透北京9月30日 - 中国央行周三发布调查报告称，三季度中国62.2%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季上升2.7个百分点。

央行发布的三季度银行家问卷调查称，银行家宏观经济信心指数为 40.6%，较上季下降2.8个百分点。此外，调查显示，三季度贷款总体需求指数为56.7%，较上季下降3.7个百分点。

货币政策上，调查显示，三季度认为中国货币政策“偏松”的银行家比例为23.1%，较上季下降7.9个百分点；对下季度，35.1%的银行家预期“趋松”。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)

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