中国将继续创新宏观调控方式 加强逆周期调节--李克强

路透北京10月15日 - 中国国务院总理李克强周四表示，下一步中国将继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。

中国政府网刊登李克强在部分省（区、市）负责人经济形势座谈会上称，当前中国经济正处在新旧动能转换的艰难进程中；旧动能的弱化加大了经济下行压力，但新动能也在加快成长。要有效对冲下行因素，确保完成全年发展主要目标任务。

会议认为中国经济总体保持平稳发展，处在合理区间，部分指标波动没有改变经济向好的基本面。

李克强指出，将深化结构性改革，通过创新供给、扩大新业态等，促进结构调整优化；此外，加快推进水利、中西部铁路、棚改、城市地下管廊等重大项目建设，并推动消费升级，提高消费对经济增长的拉动作用。并要推进更高水平的对外开放。利用自贸区平台，积极探索适应深化开放要求的体制机制。

他同时称，要给地方以更大的决策自主权、资金统筹权和改革先行先试权；推动国有企业深化改革，继续加大对小微企业和有市场有效益企业的支持。

此前，李克强指出，中国经济增长仍处在合理区间，能够完成今年经济社会发展的主要目标；要不断创新宏观调控方式，积极扩内需、调结构。

中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。（完）