中国将继续创新宏观调控方式 加强逆周期调节--李克强

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 中国国务院总理李克强周四表示，下一步中国将继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。
中国政府网刊登李克强在部分省（区、市）负责人经济形势座谈会上称，当前中国经济正处在新旧动能转换的艰难进程中；旧动能的弱化加大了经济下行压力，但新动能也在加快成长。要有效对冲下行因素，确保完成全年发展主要目标任务。
会议认为中国经济总体保持平稳发展，处在合理区间，部分指标波动没有改变经济向好的基本面。
李克强指出，将深化结构性改革，通过创新供给、扩大新业态等，促进结构调整优化；此外，加快推进水利、中西部铁路、棚改、城市地下管廊等重大项目建设，并推动消费升级，提高消费对经济增长的拉动作用。并要推进更高水平的对外开放。利用自贸区平台，积极探索适应深化开放要求的体制机制。
他同时称，要给地方以更大的决策自主权、资金统筹权和改革先行先试权；推动国有企业深化改革，继续加大对小微企业和有市场有效益企业的支持。
此前，李克强指出，中国经济增长仍处在合理区间，能够完成今年经济社会发展的主要目标；要不断创新宏观调控方式，积极扩内需、调结构。
中国将于下周一（19日）发布三季度GDP等宏观数据。路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%，这将为2009年金融危机以来最低；固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。（完）
(发稿 李贺； 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。