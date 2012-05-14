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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 14日 星期一 08:16 BJT

二季度中国经济增速恐“破八”

中国4月工业同比增速降至个位数，消费增速亦创下逾五年新低。分析师大呼意外的同时，纷纷调降二季度经济成长预测，认为很可能低於一季度的8.1%，甚至可能“破八”，因此“稳增长”政策必须尽快加码。

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