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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 11:47 BJT

台湾呼吁两岸尽快签署货币互换协议

国民党荣誉主席吴伯雄周四与中共中央总书记习近平会面时呼吁，两岸应尽速签署货币互换协议，加强金融合作。双方需在非“国与国”的特殊关系下，推动互设办事处；大陆也应协助台湾有意义参与国际活动。有鉴于区域经济整合的快速发展，盼望能尽速加入区域性全面经济伙伴关系(RCEP)。

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