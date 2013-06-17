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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 11:10 BJT

两岸两会第九次高层会谈将于本月在上海举行

海峡交流基金会周五表示，两岸两会第九次高层会谈，将在6月20-22日于上海市举行，双方并将签署“两岸服务贸易协议”。此次会谈将由两岸新任的谈判机构首长进行，分别是海基会董事长林中森及海协会会长陈德铭。路透
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