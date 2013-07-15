马凯：应尽快开启创业板上市小微企业再融资

* 人民银行要对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率

* 银监会要支持在小微企业集中的地区设立村镇银行等

* 证监会要适当放宽创业板对创新型、成长型企业准入标准

* 金融机构要适度提高小微企业不良贷款容忍度

路透北京7月15日 - 为扶持小微企业发展，中国国务院副总理马凯周一对相关金融机构作出明确指示，其中要求证监会要适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准，尽快开启创业板上市小微企业再融资，推进中小企业股份转让系统试点向全国延伸，完善股权投资退出机制。

中国政府网刊登马凯的讲话并称，人民银行要充分发挥再贷款、再贴现和差别准备金机制的引导作用，对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率；银监会要支持在小微企业集中的地区设立村镇银行等，

“银监会要细化‘两个不低于’的考核措施，不仅要考核贷款比例，还要考核小微企业贷款覆盖率、服务覆盖率和申贷获得率，并将总体目标任务和具体考核要求分解落实到每一家银行业金融机构，定期考核，按月通报。”他称。

今年全国小微企业金融服务的总体目标要求是，贷款增速不低于各项贷款平均水平，贷款增量不低于上年同期水平。

马凯表示，银监会要支持在小微企业集中的地区设立村镇银行、贷款公司等小型金融机构，推动尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等民营金融机构，丰富小微企业金融服务机构种类。

在政策支持方面，马凯还要求财税等部门要充分发挥支持性财税政策的引导作用，对小微企业不良贷款核销，要给予特殊支持，包括简化核销程序、实行税前扣除等方面。

银监会要在机构业务准入、风险资产权重、存贷比管理等方面实施差异化监管；继续支持符合条件的银行发行小微企业专项金融债，所募集资金发放的小微企业贷款不纳入存贷比考核；积极支持信贷资产证券化向常态化发展，并制定相应办法，将资产证券化腾挪出的信贷资源主要用于小微企业贷款。

“各银行业金融机构要适度提高小微企业不良贷款容忍度，并相应调整绩效考核机制，调动小微企业服务部门和人员的工作积极性。”马凯称。

截至2013年5月末，全国小微企业贷款余额16万亿元，占全部贷款的比重从2012年末的21.95%上升到22.22%，较年初增加1.1万亿元，同比增长21.35%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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