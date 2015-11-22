中国铁建三名员工在马里遇害 习近平称将加强合作打击暴恐

路透北京11月21日 - 中国铁建三名员工在马里人质劫持事件中遇害后，中国国家主席习近平周六对这一残暴行径予以强烈谴责，并表示中国将加强同国际社会的合作，坚决打击残害无辜生命的暴力恐怖活动，维护世界和平与安宁。

中国外交部网站刊登习近平的重要批示称，向遇难者家属表示深切慰问，要求有关部门加大投入和保障，加强境外安全保护工作，确保中国公民和机构安全。

中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周六称，该公司赴马里交通部洽谈合作项目的三名员工在马里巴马科丽笙酒店袭击事件中不幸遇难。三名员工分别是铁建国际集团总经理周天想，副总经理王选尚，铁建国际西非公司总经理常学辉。

马里人质劫持事件是本周第二起有中国公民遇害的恐袭事件。此前，中国公民樊京辉被伊斯兰国极端组织绑架并残忍杀害，习近平也表示强烈谴责该暴行，并向遇害者家属表示深切慰问。

外交部长王毅今日在吉隆坡应询就三名中国同胞在马里人质劫持事件中不幸遇难表示，中国驻马里大使馆将全力以赴处理好相关事宜。 王毅说，不幸遇难的三名中国公民都是工程技术人员，他们到马里去是为了帮助非洲发展，为了增进非洲人民福祉，“我们对他们的不幸遇难非常痛心，表示哀悼，相信所有非洲人民也都会强烈谴责和反对这一残暴行径”。（完）