菲律宾称中国在有争议的南海美济礁开始清淤工作

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透马尼拉2月5日（记者 Manuel Mogato） - 一名菲律宾海军军官周四称，中国已经开始在存主权争议的南海美济礁周围开展清淤活动，暗示北京当局可能正准备扩大在这一地区的设施。
空中侦察图片显示，中国在南沙群岛实际控制的另外六个岛礁已经开始填海工作，将陆地面积扩大五倍。路透去年看到的照片似乎显示出一条飞机跑道和港口。
菲律宾军队西军区司令Alexander Lopez周四告诉记者，在美济礁发现一艘中国挖泥船，这里距离菲律宾西部的巴拉望岛大约有135公里。
“我们不知道他们打算在美济礁做什么，”他说道。“他们长期以来就在这么做，只是永暑礁的工程吸引了很多注意力，因为这里的规模更大。”
IHS Jane's去年11月称，其获得的卫星图像显示，中国在永暑礁建设的小岛长至少3,000米，宽200-300米。
Lopez没有说中方的清淤工作何时开始，也没有提供填海造地的细节，只是表示工程“相当可观”。
去年10月拍摄的美济礁侦察图片显示，在这个地区没有填海造地工程。
路透看到的照片显示有两座建筑物，其中一座三层建筑建在环礁上，并配备了风力发电机和光伏发电设备。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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