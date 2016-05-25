中国制造业正在寻找机会 利用投资拓展海外新市场--毕马威

路透香港5月25日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三称，寻找增长机遇和增加研发投入是中国制造业高管的首要工作重点，而他们正在寻找机会，利用投资拓展海外新市场。

毕马威最新一份工业制造业报告调查了360名平均分布于美洲、欧洲和亚洲的高级管理人员，其中包括36名来自中国的高管，覆盖六大行业--航天及国防、汽车、综合企业、医疗器材、工程与工业品以及金属。

报告显示，在中国，多达95%的高管认为增长是未来两年的工作重点或重中之重，相比之下，过去两年的这一比例仅为三分之二。调查发现，全球和中国有超过60%的受访者倾向于通过有机增长来实现扩张目标，而大部分中国受访者计划将至少6%的收入投入到研发当中以推动业务增长。

毕马威中国工业制造联席主管岑文光表示，“中国政府已表示会继续鼓励中国企业进行海外直接投资，因此中国的制造企业正在寻找机会，利用投资来进入更多的海外新市场。”

调查显示，中国有多达94%的高管计划在未来24个月进入新的地域市场，89%的高管表示打算进入新的行业。

毕马威中国市场战略合伙人方大伟（David Frey）指出，制造企业的策略发生了变化，以前是“在中国制造”，现在是准备“卖到中国”。

“虽然很多西方制造企业都在谈论‘卖到中国’战略，但最倾向于通过投资来打入新市场的受访者却来自新兴市场（特别是印度和中国）。”他说。

为了确保未来的竞争优势，制造企业认识到迫切需要加大对创新和研发的投资。调查显示，超过62%的中国高管计划在未来两年将6%以上的收入投入研发，而有此打算的全球受访者不到一半。对比过去的两年，这一比例出现了大幅增长，过去两年仅有三分之一的全球和中国制造企业将6%以上的收入投入研发。

毕马威中国工业制造联席主管陈俭德称，能够对新技术进行创新和投资的外国投资者应该都能在中国发现强劲的增长机会。中国的制造企业正热衷于向价值链上游攀登并扩大其全球版图，这带来的不仅是竞争，更有合作机会。（完）