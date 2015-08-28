股市下挫恼人 产品价格下滑更令中国制造业者头痛

记者 Sue-Lin Wong/Pete Sweeney 编译 徐文焰/陈宗琦/张明钧/王颖

路透中国宁海8月28日 - 中国股市大跌令全球投资者受到震撼，但对于中国国内工厂的管理层而言，近四年的产品价格下滑导致利润率大幅缩水才是真正的问题。

虽然在过去一年中，股市震荡一直占据着媒体的头条，但中国制造业已经缓慢却稳定地陷入停滞状态超过三年，趸售物价持续下滑，大批小企业拼命竞争只为生存下去。

中国7月生产者出厂价格指数(PPI)触及2009年底以来最低。

“业务情况不好，经济状况不理想，所以我不打算扩大业务，”企业主You Zhenming表示。他的工厂坐落在海滨城市宁海附近，生产轿车用小型橡胶部件。

趸售(批发)价格下跌表明，尽管经过多次降息，企业的实际借款成本仍高，与此同时，利润率下滑导致企业缩手缩脚，不进行能带来增长的投资。

跟充当中国实体经济支柱的许多中型民间企业一样，You的工厂亦感受到痛楚，受到国内竞争加剧、要素成本上扬以及出口下滑的打击，而这一切都意味着获利减少。

中国央行藉由安排人民币突贬与激进的货币宽松举措，奋力提振放缓的经济，稳定跌跌不休的股市。

但对于You的公司这类数十年无缘于传统金融市场的多数民间企业而言，那些措施的意义不大。

与路透访问的其他许多企业主一样，You的公司并无倒闭之虞，也不像许多大型国企那样债台高筑。

但就像多数中国制造业者一样，由于竞争日趋激烈，他眼睁睁看着自己的定价力在逐步减弱，迫使他不得不把从大宗商品价格下跌或汇率下跌中省下的钱，直接转移给消费者。

“橡胶价格持续下滑，但由于我们订单也减少，所以这没有什么帮助，”You称，他说今年销售量较去年下滑两成，也因此他得把价格较去年调降10%。

他称出口市场不振令事态雪上加霜，因这已经迫使他所有的竞争对手在国内削价竞争。

You希望半数产出能够销到海外，但目前海外销售比重仅一成，而海外客户变得越来越挑三捡四，只会少量下单，而不会海量批货。

**竞争过于激烈**

虽然对于中国经济的批评大多集中在大型国营企业受到保护的独占地位，不利于产业竞争并阻碍效率提升，然而对于中国大量的中型民间企业而言，竞争只有多没有少过，而且还过度竞争。

伟本机电总经理龚学培在上海郊外的工厂表示，“中国有一恶疾...产业竞争过度激烈，简直是疯了。”

伟本是以制造自动化生产线起家，最近推出整新过后的机器人手臂的副产品线，然后再销售给中国汽车制造商。

海外机器人领域主要由四大品牌主导，但龚学培估计，他在中国有1,000多个竞争对手，其中很多是地方政府资助的初创公司。这是中国推动工厂自动化的一个全国性举措。

龚学培说他做得不错，还在扩大产能并提高获利目标。但他出售的二手外国机器比国产产品价格要高，说明自动化行业总体来说不太健康。

正如很多业内人士警告的那样，当政府开始鼓励国内自动化品牌发展时，机器人小厂商便大量涌现，在价格上展开竞争。但他们却无法达到一定生产规模以降低成本，也达不到必要的质量水平来提高价格。

龚学培表示，这些厂商根本没有任何价格优势。

这个问题不仅限于机器人产业。

“中国很多产业的集中度很低，”Gavekal Dragonomics分析师Andrew Batson表示，现在有个现象就是，一些领域被指认为朝阳产业，像太阳能和现在的机器人，而地方政府也资助本地最好的厂商，于是造成产能过剩。

分析师指出，国企改革最不见起色，再加上地方政府在推动经济增长方面所扮演的角色，这些是造成产业分散和产能过剩的最重要因素。

如果中国产业政策的合理性没有明显改善，调整利率可能也不会起到太大作用。

广东奥林磁电实业有限公司管理人士Wu Yinghua表示，理论上，中国当局近期的举措会支持经济；实际上，这帮不到我们。(完)

(译文审校 蔡美珍/白云/龚芳/许娜)

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