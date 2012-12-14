南中国海问题政出多门 恐为中国外交平添压力

路透上海12月10日（记者 John Ruwitch） - 如果美国夏威夷州通过一项法令，允许海岸警察登船并控制距离檀香山1,000公里的外国船只，想象一下这会是怎样的场景。

而这差不多就是中国一周前出现的情况。海南省近期通过新规，对于非法进入南中国海海南管辖海域的外国船只，授权海南警方实施登船和控制措施。

当世界聚焦中国，中国国力日渐壮大，在国际舞台上的影响力与日俱增的时候，中国外交政策却令外界感到难以捉摸，且与周边国家关系紧张。

越南与菲律宾都对海南新规提出了口头抗议。这两个国家与文莱、马来西亚和台湾等国家与地区均对南中国海有主权诉求。

印度亦表示，准备向该地区派遣军舰保护自身利益。印度和越南在南中国海联合进行油气勘探活动。美国方面也公开要求北京当局澄清上述新规的含义，但并无结果。

“我认为，对多数国家来说（这项规定的含义）确实不清楚，”美国驻华大使骆家辉（Gary Locke）上周对路透表示。“在我们确切了解事实真相之前，无法作出评论。首先我们需要澄清这些规定涉及的程度、目的和适用范围。”

分析人士称，一个省级政府能够单方面导致中国最敏感的外交问题恶化，这凸显中国在该问题决策上的职能紊乱和潜在风险。

在中国的一名西方外交官匿名表示：“这表明中国在有关南中国海问题上的外交政策混乱。”

国际危机组织（ICG）今年稍早发表的报告称，从旅游管理到海军，中国共有不少于11个政府部门在南中国海问题上发挥作用。ICG称，所有这些部门都可能因某些行动导致外交恶果。

这就是海南新规的真实写照。海南省外事侨务办公室主任吴士存在接受路透采访时表示，他认为当地人大通过的规定肯定事前上报了中央机构征求意见。

然而，他表示自己并非隶属人大，无法确认新规定在正式对外公布前是否经过中央机构的审阅。

最近另一宗地区性争议缘起中国新版护照上的一份地图，其中包括了南中国海。

北京大学国际战略研究中心副主任朱峰称，个人因私护照的颁发部门为中国公安部。

他表示，公安部可能认为他们需要有所行动，以表明对中国领土主权的支持，但是他们此举可能并未获得外交部的支持。

中国外交部负责为政府官员颁发护照，这种护照没有变化，也没有个人因私护照内包含的上述地图。

这表明一个问题：外交部有协调各个方面的责任，但是并没有能够有效展开工作的影响力。

在外交部近期的新闻发布会上，发言人洪磊似乎对海南新规知之甚少，显示出外交部本身可能还在补充相关信息。

当路透记者上周五问及中国政府具体哪个部门负责协调南中国海事务时，洪磊仅给出一句简短回答，即中国依法管理南中国海事务。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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