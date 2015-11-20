中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月16日-20日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周贬值0.17%，为连三周下跌，但跌幅继续收窄。周初因市场猜测中国央行可能干预离岸市场，离岸大涨并带动在岸走强，但因消息面平静，市场交投并不十分活跃，且汇价已然在两个月低点附近徘徊，考虑到央行维稳意图，客盘亦无意持续推低汇价，短期料延续6.38附近窄幅整理。

公开市场操作:

--中国新股IPO下周起就将正式重启，面对短期资金面可能面对的扰动，央行公开市场本周亦提前动作，周四的逆回购打破三周半来的百亿元稳定操作模式，倍增至200亿元人民币；央行在IPO前夕逆回购加量，尽管规模不大，但无疑向市场释放了明确的政策呵护信号。

分析人士指出，当前经济企稳态势仍不明显，而尽管宽松货币政策连番出台，但从最新的央行资产负债表看，基础货币已出现萎缩势头，尽管多次降准后货币乘数提高，但未来稳增长压力不减，后续宽松政策仍难退场。

债市:

--中国银行间债市本周现券收益率小幅震荡，整体变化不大。周初个别银行定向降准传言产生一定扰动，但并未打破盘整格局；此后国债期货一度下跌带动收益率走升，以及央行调降SLF利率亦稍有提振市场情绪，然仍难撼动震荡行情。短期来看，随着年底临近以及IPO启动在即，机构心态谨慎，观望情绪较浓，预计短期现券仍难有趋势性走势。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率跌势不休，足月（六个月）纸票和一年电票利率已双双跌破3%关口。宽松政策支持下资金面维持相对充裕，但实体经济不佳令银行依旧惜贷，“缺资产”状况仍无改观，此背景下银行收票需求难降，并推动市场利率节节下滑。

交易员指出，相较于票据利率的持续滑落，资金价格近期变化并不大，成本刚性对于转贴利率继续下行可能会有一定抑制；但由于政策宽松预期仍在，而且缺资产情况也暂时看不到明显改善的迹象，票据利率低位运行的格局料将维持。

股市:

--中国股市沪综指本周震荡盘整，累计上涨1.39%。虽然A股IPO即将重启给市场带来些许心理压力，但中小盘股和题材股依然相当活跃，市场人气不散，沪综指周五收报3,630.50点。

期市：

--上海期交所沪金略有回升，但幅度有限，金价仍无法摆脱接近颓势，因市场普遍预计美联储将在12月升息，面对美元的走强，黄金走势挣扎。沪金主力合约报225.9元。

--上海期交所沪铜连续第四周下跌，继续刷新逾六年新低。受中国经济增速放缓以及季节性弱势影响，近期铜价跌破震荡平台，沪铜最低回落至35,000元/吨以下，后期还可能出现更低价格，但料不会出现类似于2008年金融危机的恐慌性下跌。沪铜主力合约报34,910元(完)