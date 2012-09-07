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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 11:34 BJT

波音预测中国未来20年成全球第二大商用飞机市场

波音公司周三预计，中国未来20年需要购买5,260架商用飞机，总价值6,700亿美元，并将成为全球第二大商用飞机市场。该公司表示，中国旅游业发展将助长对窄体机的强劲需求，预计到2031年这种机型的总交付量将达到3,650架。

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