中国金融市场一周走势回顾

图为上海一家券商内的股民在查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的(1月19日-23日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.36%，并创下近七个月收盘新低。好于预期的中国GDP数据令人民币从瑞郎脱钩欧元的恐慌余波中收复部分失地，却难以拯救欧版QE推出带来的冲击。

市场预计全球各大央行或步欧洲央行宽松后尘，美元指数仍有续涨空间，境内较多机构和投资者亦开始看空人民币。短期人民币料难脱疲态，但在央行维稳基调下，贬幅或有限。

公开市场操作:

--在时隔约一年后，中国央行当周公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

业内人士并称，从长远来看，外汇占款下降、经济形势不佳，以及外围市场宽松的大环境都支撑中国央行今年将降准和降息，但从短期来看，降准这样的全面放水，操作时点上料再被延后。

债市:

--银行间市场当周现券收益率震荡下行。周初股市大跌提振避险情绪，支撑部分买盘，但资金略紧则一定程度限制收益率走低空间；而随着稍超预期的去年四季度GDP数据等的出炉，及一级国开新债及七年国债等结果向好，多空交织致债市小幅波动。不过时隔一年后央行逆回购出手，宽松政策再加码，同时欧洲启动QE等令机构乐观预期不减，只是短期现券做多空间还视中国央行进一步动向而定。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率随流动性变化先升后降，最新水平较上周末稍涨。票据需求方面，中国经济形势不佳等令市场对降准、降息的预期不减，导致长期票更受青睐。交易员称，目前处于年初，信贷规模整体压力有限。另外，央行本周虽启动逆回购，但考虑到月末及春节将至，以及可能的IPO因素，短期资金面仍存有不确定性，需要谨慎观望。

股市:

--当周沪综指.SSEC大跌大涨，经历过山车行情。周初市场受监管层出台政策影响，沪综指暴跌7.7%，并创逾六年半最大单日跌幅，但随即证监会表态安抚市场，大盘连续四天反弹，周末沪综指盘中再创本轮行情新高，终盘全周累计下跌0.73%，结束此前连续10周上涨。分析师指出，本周市场震荡明显加剧，热点转换摇摆不定，料后市走势以高位震荡休整为主。

期市:

--沪铜当周震荡走平。经历了上周的暴跌之后，市场虽有技术反弹需求，但主要铜消费国中国公布的数据令铜需求前景看淡，且欧版QE推出，提振美元的同时，给美元定价的大宗商品带来价格下行压力，令铜价反弹乏力。沪铜主力合约周五收报每吨41,010元。

--沪金当周大幅收升3.55%至五个月新高。对全球经济体质的担忧、欧洲央行的量化宽松举措在本周持续刺激黄金上涨，催升国际金价挑战1,300美元的平台，但欧版QE亦推升美元指数，从而令金价一定承压。沪金主力合约周五收报261.4元。(完)

(整理 吴芳/李宏薇/张晓翀/倪蔚丹/李文科; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。