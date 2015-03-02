综述：降息没有意外惊喜 中国股债市未见大波澜

图为沈阳一名股民在抬头看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Stringer

路透上海3月2日（作者 林琦／边竞） - 在上周末中国央行宣布降息后，周一国内股市和债市却没有太多“兴奋感”。因降息时点和力度基本符合预期，以及降息利多已提前预支，使得股债市表现相对平静。

去年11月中国两年来的首次降息，催生了国内股债市一波小牛市行情。但经济持续减速及通缩压力加重，令市场已普遍预期年内将有多次降息和降准的货币政策放松动作，因此此次降息被视为体操赛中的规定动作，而非自选动作，没有意外惊喜。

降息将促使无风险利率继续下行，这是未来股债市转强的基础。不过能否吸引增量资金入市，还需要其他诱因，短期内无论是股市还是债市都将面临一个观察期。

“政策没有意外，力道就弱了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，之前市场已有降息预期，而且股市此前两周也在持续上涨，预支了降息利好，利好兑现后自然是上涨乏力了。

他说，短期内沪综指冲破今年1月的高点3,406点确实有一些难度，大盘可能会继续上演结构性行情。

中国央行上周六晚间宣布，自3月1日（上周日）起，下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月再次降息，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

中国股市沪综指.SSEC周一收报3,336.28点，涨0.8%。而债市无论是现券市场还是衍生产品市场，机构投资者多数选择逢利好兑现，多数现券收益率已回到降息前水平。

中国降息令海外投资者预期全球主流央行资金面将进一步宽松，提振风险偏好，香港、日本、澳大利亚等亚太国家股市均出现上涨，日经指数.N225周一收在15年来最高位置，澳洲股市升至七年高位。

**降息难改股市慢牛格局**

信达证券研发中心副总经理刘景德指出，降息确实是一个利好，但市场预期未来还会有进一步降息和降准，所以增量资金入市将是一个缓慢进程，短期内还是存量资金博弈，大盘震荡向上的格局并没有变化。

随着1月底以来大盘进入调整，成交量也随之下降，近十个交易日沪市日均成交额不足3,000亿元，较去年12月初日均逾5,000亿元的量能水平明显回落。

首创证券策略分析师邵帅指出，从中期而言，降息的利好效应不容忽视。尽管每次降息还是降准，短期不能每次都把市场推动多少，它累积的效果一定会在某个时点，比如经济企稳或者其他改革政策配合下，推动市场打破目前盘整的格局，然后再继续向上。

“今天盘面还有一个特点，环保题材盖过了降息题材。”曹雪峰指出。

近日前央视知名主持人与记者柴静推出的空气污染调查纪录片《穹顶之下》，引发上亿人点击，又逢中国每年一度的全国人大与政协召开前夕，环保话题迅速成为最热门话题。投资者戏称，穹顶之下让环保投资者不“穷”。

周一沪深两市环保题材股大幅上涨，菲达环保(600526.SS)、先河环保(300137.SZ)等多只环保股涨停，表现远好于受益于降息的房地产、券商等板块。

**债市：降息边际效应递减**

中国央行时隔三个月后再度降息，但相较此前两次宽松政策，此次银行间市场的热情明显降温，除部分中短券外，周一多数现券收益率及IRS短端在小跌后已逐步回到降息之前的水平，国债期货高开后大跌，机构多选择逢利好兑现。

交易员指出，自去年11月央行降息后，今年2月的降准和本次再度降息，对债市的政策边际效应呈逐渐递减之势，加之近期经济数据略显暖意，现券再度走强的动力正趋减弱。

“(收益率)基本回到降息前的水平了，有些流动性不好的长债可能还上了，期限短一点的还是下来一些的，三五年这种 。”上海一银行交易员称。

另一上海的银行交易员表示，从今天市场反应来看，这次降息更多被解读为利好出尽，因为此前的强势已在一定程度上透支了预期，而且谨慎的观点从上周就已开始有所扩散，当短期利好消息兑现后，进一步触动了卖盘涌出，“今天买盘比较少，都是出货的。”

他并表示，今日公布的汇丰PMI（采购经理人指数）数据较好，接下来市场可能会根据政策面和基本面的变化，有一个重新调整预期的过程，届时再选择下一步的走向。

最新公布的汇丰2月中国制造业PMI终值反弹至七个月高位，与周末的官方PMI一道印证春节期间中国经济有所改善，但新出口订单恶化也反映出外需存在不确定，经济复苏仍很脆弱。（完）

(审校 曾祥进)

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