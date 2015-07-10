中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月6日-7月10日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微跌0.06%，波动区间较上周明显收窄。周初股市继续暴跌引发汇率贬值担忧，人民币汇率盘中短暂跌破6.21关口，但央行维稳态度坚决。期间离岸CNH一度明显下跌，两地汇差快速拉大，大量套利盘涌出，对央行维稳形成压力。随着股市止跌回稳，市场情绪逐步平复，人民币即期成交量也出现回落，但由于市场仍可能反复，预计短期人民币将维持窄幅波动。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周继续通过逆回购投放短期流动性，操作主要对冲到期资金。尽管股市暴跌引发流动性危机，但银行间资金面风平浪静，央行因此未在公开市场加码操作；预计政策宽松基调有望延续，为稳定市场预期，逆回购滚动操作应为大概率事件。

分析人士并表示，股市流动性危机对银行间市场传导影响暂时有限，回购利率在2.50%附近窄幅波动，已接近逆回购利率水平；而在一行三会合力“救市”下，尤其是央行积极提供流动性支持，资金面无须太过担忧。

债市:

--中国银行间市场当周现券收益率先因IPO暂停而大挫，随后随股市变化而震荡。不目前市场对经济基本面和资金面预期未有变化，债市短期内维持箱体震荡的可能性较大，同时密切关注股市波动可能带来的影响。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周震荡，暂时没有趋势性方向。因转贴利率经过前期连续下降后，套利利差空间有限，机构交易动力不足。

股市:

--当周沪综指.SSEC绝地大反击，累计上涨5.2%。上周末起，监管层陆续公布救市政策，券商、保险、央企等共同参与。虽然前三日两市相当多个股继续跌停，不过随着利好政策累积效应体现，周四大盘开始反弹，连续两天出现逾千只股票涨停，周五沪综指收报3,877.803点。

期市：

--沪铜本周累计下跌4.8%，创半年最大单周跌幅；周内最低触及六年低点，受累于中国股市周初重挫与希腊债务危机恶化。随着中国政府成功抑制股市恐慌性抛售，铜价自周四企稳回升。但考虑到铜的基本面正在转向过剩，后市继续反弹空间或有限。沪铜主力合约周五收报40,360元。

--沪金本周连续第三周下挫，累计跌幅0.6%，盘中创近六年低位。本周的需求仍较为疲弱，因中国的潜在投资者都投身到了大跌后的股市进行抄底。而周初因希腊危机提振美元大涨，抵消了欧元区不确定性可能带动的避险买需。沪金主力合约周五收报235.20元 。(完)

(整理 边竞/张金栋/吕雯瑾/李宏薇/倪蔚丹; 审校 张喜良)

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