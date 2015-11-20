中国新三板将实施分层 暂不实施连续竞价及降低投资者准入条件（更新版）

(新增更多细节及分析师评论)

路透上海11月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，全国股转系统(“新三板”)将实施分层，现阶段先分为基础层和创新层；但鉴于条件尚不成熟，现阶段暂不降低投资者准入条件，暂不实行连续竞价交易。同时将研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点。

他在新闻例会上称，证监会近日发布的《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》提出，新三板具有独立市场地位，公司挂牌不是转板上市的过渡安排。允许符合条件的区域性股权市场运营管理机构开展推荐业务试点，探索建立与区域性股权市场的合作对接机制。

与此同时，要探索放开挂牌同时向合格投资者发行股票新增股东人数35人的限制，加快推出储架发行制度和授权发行机制。

民生证券新三板团队报告认为，放开顶层的挂牌企业发行股票35人的限制，是为转板提供了前置条件。如果新三板转板创业板政策在战略新兴板推出之前就落地，那么创业板将分流一部分优质新三板公司，原先计划登陆战略新兴板的企业可能会考虑到创业板上市。

报告并称，现阶段新三板并不适合于降低投资者门槛。若放任大批散户涌入新三板，中小投资者保护机制将成为新三板监管机构的重要职责，从而牵绊了新三板市场化改革。因此坚持机构投资者为主，坚持市场机制的优胜劣汰，是新三板区别于A股的根本所在。

张晓军还表示，上述意见并要求大力发展多元化的机构投资者队伍，引入公募证券投资基金投资挂牌证券；优化完善现有交易制度安排，大力发展做市转让方式；强化主办券商交易组织者和流动性提供者的功能。

同时，鼓励证券公司建立适应全国股转系统特点的证券业务体系，培育全链条服务模式，支持证券公司设立专业子公司统筹开展全国股转系统相关业务，不受同业竞争限制。并进一步完善自律监管体系，提高自律监管的能力和效率，建立常态化、市场化退出机制。（完）