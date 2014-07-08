促进市场公平竞争放宽准入 完善市场退出机制--国务院

路透北京7月8日 - 中国政府网周二公布的文件显示，国务院要求要改革和放宽市场准入制度，大力减少行政审批事项，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。

国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见指出，要打破地区封锁和行业垄断，废除妨碍全国统一市场和公平竞争的规定和做法；同时需强化市场行为监管，完善市场退出机制。

“凡是市场主体基于自愿的投资经营和民商事行为，只要不属于法律法规禁止进入的领域，不损害第三方利益、社会公共利益和国家安全，政府不得限制进入。” 签署日期为6月4日的该文件称。

放开自然垄断行业竞争性业务，制定市场准入负面清单，清单以外的，各类市场主体皆可依法平等进入；禁止搞变相审批、有偿服务，严禁违法设定行政许可、增加行政许可条件和程序。

此举旨在贯彻落实十八届三中全会全面深化改革的决定，进一步推进简政放权，建立权力清单制度。《意见》还把相关任务分解并落实到了具体政府部门。

中国国务院今年6月4日召开的常务会议上，已确定进一步简政放权措施促进创业就业，取消和下放新一批共52项行政审批事项。

**完善企业破产制度**

放宽市场准入的同时，国务院特别强调了完善市场退出机制。对于违反法律法规禁止性规定的市场主体，对于达不到节能环保、安全生产、食品、药品、工程质量等强制性标准的市场主体，应当依法予以取缔，吊销相关证照。

指定由证监会、法制办分别负责的任务为：“严格执行上市公司退市制度，完善企业破产制度，优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序，强化债务人的破产清算义务，推行竞争性选任破产管理人的办法，探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。”

中国证监会上周五就改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，提出对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市。

而中国人民银行副行长刘士余周二亦表示，中国当前处于稳增长、调结构的关键时期，央行落实调结构的任务当中很重要的一个是盘活存量。而很多僵尸公司占据大量贷款，应该充分运用和发挥破产法的作用。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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