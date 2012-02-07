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中国财经 | 2012年 2月 7日 星期二 09:10 BJT

中国股市盘前看点--2月7日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月消费者信贷

--美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克在参议院预算委员会作证

--欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林在伦敦发表讲话

**宏观经济和政策面**

--中国财政部近日下发通知要求,要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.

--中国商务部周一发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%.

**重点行业和公司**

--东北证券(000686.SZ)周二公告称,公司拟定向增发不超过3.4亿股,募集资金总额至多40亿元人民币,将全部用於增加公司资本金以及扩充业务规模等.

--上汽集团(600104.SS)周二公告称,其1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.

**海外动向**

--美国股市周一在五周连涨後小幅收低,因对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.道琼工业指数.DJI收跌17.10点,或0.13%,至12,845.13点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

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