中国股市盘前看点--2月7日

国泰君安去年净利减近四成 对证金公司专户投资公允价值下降

路透上海2月21日 - 中国大型券商--国泰君安证券周二确认与快报一致的业绩，去年实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%；“股灾”时投资于证金公司的专户公允价值，2016年末为159.64亿元，较2015年末的161.69亿元有所下降。