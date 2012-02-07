中国股市盘前看点--2月7日

全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国12月消费者信贷
--美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克在参议院预算委员会作证
--欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林在伦敦发表讲话
**宏观经济和政策面**
--中国财政部近日下发通知要求,要拓宽资金来源渠道,加大保障性安居工程投入力度,其中包括2012年增加的地方政府债券收入优先用於保障性安居工程.
--中国商务部周一发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%.
**重点行业和公司**
--东北证券(000686.SZ)周二公告称,公司拟定向增发不超过3.4亿股,募集资金总额至多40亿元人民币,将全部用於增加公司资本金以及扩充业务规模等.
--上汽集团(600104.SS)周二公告称,其1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.
**海外动向**
--美国股市周一在五周连涨後小幅收低,因对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.道琼工业指数.DJI收跌17.10点,或0.13%,至12,845.13点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
路透上海2月21日 - 中国大型券商--国泰君安证券周二确认与快报一致的业绩，去年实现净利润98.41亿元人民币，同比下降37.32%；“股灾”时投资于证金公司的专户公允价值，2016年末为159.64亿元，较2015年末的161.69亿元有所下降。
路透上海2月21日 - 市场高度关注的中国基本养老金入市一事成行在即。据上海证券报周二报道，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。