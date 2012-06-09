5月CPI创近两年新低 通胀回落趋势料延续到三季度

* 5月CPI创23个月新低,PPI为30个月低点

* 主因实体经济总需求下滑所致

* 通胀下滑幅度超越预期

* 未来通胀料仍是下滑趋势

路透北京6月9日电---中国5月居民消费价格指数(CPI)同比创下近两年新低,而工业生产者价格(PPI)更跌至30个月的低点,显示实体经济总需求疲软程度超出预期,预计通胀回落趋势将延续到三季度.

中国国家统计局周六公布,5月CPI同比增长3.0%,为自2010年7月以来的23个月低点,其中食品价格同比上涨6.4%,CPI环比下降0.3%.当月PPI同比下跌1.4%,为连续第三个月负增长,亦为2009年12月以来最低点.

两大价格指数均低於预期,亦印证了央行在数据出路前夕紧急降息的必要性.中国此轮稳增长政策正在陆续发酵,预计宏观经济企稳回升之後,物价走势可能在年底前转身向上.

海通证券宏观分析师刘铁军称:"(数据)说明经济很差,其实之前央行加息就可以推断这点了...不过,今年四季度价格可能会反弹."

中国央行自周五(8日)起下调一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,为三年半来首次降息;同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,贷款利率浮动区间下限则调整为基准利率的0.8倍.

安信证券宏观分析师尤宏业亦强调,未来通胀将继续呈放缓趋势,三季度CPI估计将下滑至3%以下,主要是因为总需求下滑得比较快.

他并称,考虑到目前经济增长加速回落,年内仍有降息的可能,不过考虑到地方融资平台以及房地产等行业等问题,"不要对政策放松的程度抱太大的希望."

国家统计局周六下午还发布了工业、投资和消费数据.（完）

--发稿 宿泱韫/李文科; 审校 黄凯

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