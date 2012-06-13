中国5月全社会用电量同比增长4.8%

路透北京6月13日电---中国国家能源局电力司副司长郝卫平周三称,5月份全社会用电量为4,051亿千瓦时.和去年同期相比,增长4.8%,增速虽略高於上月,但仍为近年的较低水平.

郝卫平在2012年全国电力迎峰度夏新闻发布会上称,目前用电需求出现一定下滑,火电投资放缓,纳入规划的火电项目,有一半以上的前期工作已经超过了二十个月,但还不具备核准的条件,这个是前几年都没有出现的,这样的趋势会影响到电力工业的健康发展.

"不能等到电力供应紧张的时候再去搞建设,一定要保持比较稳定的电力建设规模."郝卫平称,政府将推动项目核准的服务工作,切实加快解决当前火电企业面临的一些问题,比如亏损、融资困难、前期工作难度大等一些问题等.

此前行业快报统计,1-5月份,全社会用电量1.96万亿千瓦时,同比增长5.8%,增幅回落6.2个百分点,为近年较低水平.

国家发展改革委经济运行调节局副巡视员鲁俊岭认为,总的来看,用电增幅的回落大於工业增加值的回落幅度.这和用电结构有很大关系,用电的整体回落主要体现在二产、工业用电增幅回落,包括冶金和建材等.这种趋势可能跟现在经济运行压力加大,特别是现在一些投资增幅趋缓有很大的关系.

中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高於过去两年9.2%和10.4%的国内生产总值(GDP)增速.

此前,中国电力企业联合会预计,与经济大势平稳回升相对应,今年後三季度电力消费需求也将稳步增加,但增速将比2011年有所回落.预计上半年全社会用电量为2.41万亿-2.45万亿千瓦时,同比增长8%左右;全年5.09万亿-5.19万亿千瓦时,同比增长9.5%左右.

用电量增速历史数据:

时间 *5月 4月 3月 1-2月 2月 *1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2月 *1月

增速% 4.8 3.7 7 6.7 22.9 -6.56 12.9 9.91 11.35 12.2 9.1 11.8 13 10.8 11.2 13.41 12.32 15.82 10.14

注: *表示2011和2012年1月增幅为路透根据能源局数字计算得出.

**煤炭供应有保障**

国家能源局煤炭司副司长魏鹏远在发布会上称,秦皇岛煤炭库存量已经到了900万吨,全国重点电厂存煤9,313万吨,能够够用28天,这两项指标都是历史上的最高水平.且国内外煤炭价格都在下行,中国进口在增加,预计今年迎峰度夏期间,煤炭需求量会有所增加,但是供应能力还是有保证的,预计不会出现紧张的态势.

他称,从去年开始煤炭的价格就一路走低,秦皇岛5,500大卡动力煤价格从去年10月底的860元人民币,到今年6月份已经下降到了750-760元,这个价格与重点合同煤的价格差距明显缩小.

"下一步,我们将密切跟踪煤炭及经济运行情况,积极推进煤炭市场化改革."他称.(完)

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--发稿 李文科; 审校 林高丽

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