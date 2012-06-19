中国5月外汇占款恢复增长 但趋势性收缩未改

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
* 5月外汇占款小增,资金仍面临流出压力
* 财政存款大增,当月资金面流失逾2,400亿元
* 新增外汇占款仍将呈趋势性收缩态势
* 年内降准等政策仍可期,以弥补流动性减少
路透上海6月19日电---中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.
分析师指出,尽管财政存款缴存高峰期将逐渐接近尾声,但新增外汇占款的趋势性收缩态势暂难改变,而为了保证充足的流动性以提振疲弱的经济,年内降准等政策仍可期.
中国人民银行最新数据显示,今年5月金融机构外汇占款余额为25.61万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款新增234.31亿元.
招商银行高级分析师刘东亮表示,外汇占款数据还是比较差的,现在问题主要是国外欧债危机还没看到解决办法,很多资金还是会回流母国,这一部分资金流失其实是不可避免的.
他认为,很多人提出用人民币升值来挽留这部分资金,其实是不太可能的,"它们是要回去解决困境的,不可能因为这边收益好一点就不走了."
他并指出,目前国内也比较缺少投资机会,很多资金留在国内也没有什麽赚头,上述两方面因素导致了资金流出,这个趋势在年内可能还会存在,今年新增外汇占款肯定是要大幅收缩了.
央行同时公布的数据显示,5月末财政性存款余额为3.388万亿元,当月增加2,651.76亿元,表明相近数量的流动性被从商业银行体系中抽离.
根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在5月份市场因此减少的流动性逾2,400亿元.
刘东亮预计,年内央行还会再次下调存款准备金率,甚至降息亦可期,"但只能在一定程度上对冲流动性(缩水的)问题,再一个从心理上给大家提振的作用,经济真正好起来还是要靠投资这块."
中国5月实现贸易顺差187亿美元,环比微增;此外当月全国实际使用外资(FDI)金额92.3亿美元,同比增长0.05%,,终止此前连续六个月跌势.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
2012年5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。