中国5月外汇占款恢复增长 但趋势性收缩未改

* 5月外汇占款小增,资金仍面临流出压力

* 财政存款大增,当月资金面流失逾2,400亿元

* 新增外汇占款仍将呈趋势性收缩态势

* 年内降准等政策仍可期,以弥补流动性减少

路透上海6月19日电---中国5月外汇占款小幅增加234亿元,扭转了上月的下降态势,但净增量维持低位显示资金仍面临外流压力,加之当月财政存款继续大增,两者合计致资金面缩水逾2,400亿元,延续了上月的失血局面.

分析师指出,尽管财政存款缴存高峰期将逐渐接近尾声,但新增外汇占款的趋势性收缩态势暂难改变,而为了保证充足的流动性以提振疲弱的经济,年内降准等政策仍可期.

中国人民银行最新数据显示,今年5月金融机构外汇占款余额为25.61万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款新增234.31亿元.

招商银行高级分析师刘东亮表示,外汇占款数据还是比较差的,现在问题主要是国外欧债危机还没看到解决办法,很多资金还是会回流母国,这一部分资金流失其实是不可避免的.

他认为,很多人提出用人民币升值来挽留这部分资金,其实是不太可能的,"它们是要回去解决困境的,不可能因为这边收益好一点就不走了."

他并指出,目前国内也比较缺少投资机会,很多资金留在国内也没有什麽赚头,上述两方面因素导致了资金流出,这个趋势在年内可能还会存在,今年新增外汇占款肯定是要大幅收缩了.

央行同时公布的数据显示,5月末财政性存款余额为3.388万亿元,当月增加2,651.76亿元,表明相近数量的流动性被从商业银行体系中抽离.

根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在5月份市场因此减少的流动性逾2,400亿元.

刘东亮预计,年内央行还会再次下调存款准备金率,甚至降息亦可期,"但只能在一定程度上对冲流动性(缩水的)问题,再一个从心理上给大家提振的作用,经济真正好起来还是要靠投资这块."

中国5月实现贸易顺差187亿美元,环比微增;此外当月全国实际使用外资(FDI)金额92.3亿美元,同比增长0.05%,,终止此前连续六个月跌势.

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:

2012年5月 4月 3月 2月 1月

财政性存款(亿元) 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503

外汇占款(亿元) 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(here)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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