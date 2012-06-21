中国5月进口伊朗原油环比增逾三成--海关

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京6月21日电---中国海关周四称,中国5月自伊朗进口原油同比下降2.3%至221.6万吨,但环比增长三成以上.伊朗本月仍为中国第三大原油进口国.
海关数据显示,中国5月自沙特阿拉伯进口原油同比增长12.41%至438.7万吨.
而从今年头五个月来看,中国自伊朗累计进口原油811.8万吨,同比下降24.97%.
中国与印度面临欧美国家施压要求减少购买伊朗石油,作为伊朗石油的全球最大买家,他们的行动将决定,以中断油款迫使伊朗停止核计划的策略能否成功. (完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。