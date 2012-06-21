版本:
中国
中国财经 | 2012年 6月 21日 星期四 15:46 BJT

中国5月进口伊朗原油环比增逾三成--海关

路透北京6月21日电---中国海关周四称,中国5月自伊朗进口原油同比下降2.3%至221.6万吨,但环比增长三成以上.伊朗本月仍为中国第三大原油进口国.

海关数据显示,中国5月自沙特阿拉伯进口原油同比增长12.41%至438.7万吨.

而从今年头五个月来看,中国自伊朗累计进口原油811.8万吨,同比下降24.97%.

中国与印度面临欧美国家施压要求减少购买伊朗石油,作为伊朗石油的全球最大买家,他们的行动将决定,以中断油款迫使伊朗停止核计划的策略能否成功. (完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐