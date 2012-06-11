中国5月新增信贷反弹 政策趋松仍是大方向

* 5月新增信贷环比明显反弹,中长期贷款稍增

* 但短期贷款占比仍高,结构有待改善

* 降息剑指贷款需求不足,效果或在6月显现

* 货币政策将根据经济表现灵活调整

* 年内仍有降息及降准可能,但短期或进入观察期

采写 上海/北京中文部; 撰写 边竞

路透上海/北京6月11日电---中国5月新增信贷较上月反弹,中长期贷款虽稍增,但短期贷款占比依旧偏高,结构改善有限表明企业贷款需求仍弱.而央行上周在时隔三年半後首度降息,刺激贷款需求无疑是重要政策目标,其效果或在6月的信贷数据中显现.

业内人士并表示,货币政策趋向宽松以提振经济的大方向仍会持续,而政策时机选择将根据经济表现灵活调整,年内仍有降息及降准可能.不过刚刚降息过後,央行应该会留出一段观察期,以审视政策的效果.

"新增信贷有所改善,好於市场平均预期,M2增长有所恢复,均表明货币市场资金在改善,有利於支撑实体经济的增长,"渣打银行中国经济分析师李炜称.

央行数据显示,5月新增人民币贷款7,932亿元,较4月的6,818亿元明显反弹,亦高於此前路透7,200亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%,也略高於13.0%的路透调查中值.

国开证券宏观经济分析师杜征征指出,M2与信贷均超出市场预期,主要是和近期项目加速审批,配套贷款投放有一定的关系.从贷款结构(不含住户贷款)看,企业短期贷款与票据融资占比66.8%,中长期贷款不足1/3,企业融资扩大再生产意愿并没有得到明显回升.

他认为,随着降息、存款准备金率的连续下调以及国家有计划地加速审批中大型项目,预期国内需求将有所回升,幅度取决於决策层放松的力度以及外需的恢复程度.年内随着物价整体水平的下移以及稳定经济增长的需求,仍有可能再次下调利率水平25个基点;此外,随着外汇占款的减少,存款准备金率亦有可能下调1-2次.

中国央行上周宣布自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.

主要数据:

--5月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%(路透调查中值为13.0%),4月末为12.8%

--5月新增人民币贷款7,932亿元(路透调查中值为7,200亿元),4月为6,818亿元

--5月末人民币贷款余额58.72万亿元,同比增长15.7%(路透调查中值为15.5%),4月末为15.4%

**贷款结构6月有望改善**

相较於5月新增信贷的增长,当月贷款结构的变化仍不算明显,不过随着6月初央行降息,近几个月来中长期贷款占比偏低的局面可能会有改善.

宏源证券债券高级分析师何一峰指出,5月政策转向比较明显,下调存款准备金率有利於信贷的投放.结构上看,居民中长期贷款增加额比4月多增300多亿;企业则多增400多亿,其余是短期贷款.所以应该说贷款需求还是有真实性的回升.

渣打银行李炜指出,在投资的初期,企业可能还是有短期资金的需求.不过,货币总量增长是积极的,结合新增投资改善的情况看,中长期贷款增长应该是趋势性的.当然,还需要未来几个月的数据去支撑.

央行数据显示,分部门看,5月住户贷款增加2,137亿元,其中,短期贷款增加1,138亿元,中长期贷款增加999亿元;非金融企业及其他部门贷款增加5,758亿元.其中,短期贷款增加1,524亿元,中长期贷款增加1,699亿元,票据融资增加2,320亿元.

中国银行战略发展部高级分析师周景彤亦认为,降息发生在6月份,肯定有利於促进企业贷款的积极性,"但能因此增加多少量,还要再观察.毕竟降低借贷成本,不意味着解决了企业在投融资方面的全部问题."

**宽松政策方向不改,但节奏料平缓**

随着中国经济政策目标转向"稳增长",货币政策仍会延续偏宽松的基调,不过政策推出的节奏仍会是相对平缓的,走一步看一步或是更为现实的政策路径.

宏源证券何一峰认为,市场普遍预计还会有宽松政策的陆续出台,至于力度方面尚无一致预期,"我们认为7月底之前还有一次降准,之後将根据外汇占款的走势而定.四季度可能有1-2次降准预期在.降息还需要关注未来工业增速的情况."

平安证券固定收益部研究主管石磊则表示,6月数据比较关键,降息应该会有点效果,中长期贷款需求会有所回升,"短期来看,降息和降准都不太可能了,政策要进入一段观察期."

交通银行研究中心研究员鄂永健博士也指出,5月中长期贷款的增长情况要略好於上月,刺激政策已体现出一定的效果了,经济大幅下滑的可能性不大,接下来预计会有一段政策观察期,短期内应该不会再继续大幅降息等,货币政策会延续微调的基调.

中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,通胀降至近两年低位,投资和消费更创出数年新低,证实了央行提前降息乃经济形势所逼.预计政府将出台更多刺激性政策,年内仍有一到两次降息可期.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。