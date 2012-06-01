中国5月官方制造业PMI创出今年新低

* 5月中国官方制造业PMI降至50.4,逊於预期

* 11个分项指数仅有产品库存上升

* 未来企业开工率可能进一步降低

路透北京6月1日电---中国5月官方制造业采购经理人指数PMI自一年高位回落,并创出今年新低.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.

国家统计局周五公布,中国宏观经济先行指标--5月PMI降至50.4,逊於路透预估中值52.2,亦远低於上月触及的一年高点53.3,但连续第六个月位於临界点以上.

从11个分项指数来看,同上月相比,除产成品库存指数上升外,其余指数均有不同程度下降,其中新订单分项指数从4月的54.5跌至49.8,新出口订单分项指数从上月52.2降至50.4,预示未来企业开工率可能进一步降低,经济增速可能继续回落.

"5月份PMI指数出现较大幅度回落,与经济增长率回落的趋势是一致的."中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析认为.

"目前宏观经济政策已经在进行有针对性的预调微调,特别在稳定投资方面出台了较多措施,受其影响,预计经济回落态势将趋於平稳."他续称.

中国公布PMI数据後,对中国经济敏感的澳元应声走低.中国股市沪综指.SSEC微幅开高0.04%至2,373.224点,但香港股市指数开盘下跌0.7%至18,498.91点.

官方PMI数据中,购进价格指数大幅回落至44.8,较上月下降10个百分点,其中石油加工及炼焦业、化学纤维及橡胶塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业等15个行业低於50%,显示需求疲软已造成上游原材料价格大为下降.

上周出炉的5月汇丰制造业PMI初值亦回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方,其中出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧.

中国总理温家宝本周在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.

国务院常务会议称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

__________2012年____________ _______________________2011年_______________

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

PMI(%) 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 (完)

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (here)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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